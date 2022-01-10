Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в Карпатах і підвищення рівня води в річках

ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в Карпатах і підвищення рівня води в річках

10 січня, 2022 понедiлок
10:33
Суспільство сніголавинна небезпека

Рятувальники повідомляють про можливе сходження лавин у Карпатах і підйом рівня води в річках басейну Прип'яті

Про це зазначає пресцентр ДСНС.

У понеділок, 10 січня, у річках басейну Прип'яті вода підвищиться  на 0,1-0,3 м над рівнем, зафіксованим станом на 8:00 (І рівень небезпеки - жовтий).

Також через снігопади у високогір'ях Закарпаття й Івано-Франківщини слід чекати на значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень).
 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Карпати
ДСНС
Прип'ять
Читайте також:
Зеленський Єрмак
8 січня, 2022 субота
Зеленський та Єрмак з'їхали з глузду?, - Аслунд про справу проти Порошенка
Путін і Токаєв
8 січня, 2022 субота
Революція у Казахстані спалахне з новою силою щойно люди усвідомлять, що почалася окупація з боку Росії, - опозиціонер Аблязов
9 січня, 2022 неділя
У 2022 році можуть запровадити картки на їжу, - радник президента Устенко
Київ
-1
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.38
    Купівля 27.38
    Продаж 27.65
  • EUR
    Купівля 30.83
    Продаж 31.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
10 січня
11:36
Петер Хультквіст
Росія загрожує структурі безпеки Європи, - міністр оборони Швеції
11:35
Андрій Шевченко
В Італії заговорили про майбутнє Шевченка, українця можуть звільнити вже сьогодні, - ЗМІ
11:33
Євген Лавренчук
"Справа може бути сфабрикованою і політично вмотивованою": Український ПЕН вимагає від Італії звільнити режисера Лавренчука
11:16
Коронавірус Омікрон
Симптоми інфікування штамом коронавірусу "Омікрон" з'являються через три дні, - дослідження
11:03
Частина Великої китайської стіни обвалилася через землетрус
10:54
Токаєв з Путіним
Під час протестів у Казахстані використовували "майданні технології", - Путін
10:50
Токаєв
Токаєв щодо протестів у Казахстані: була спроба держперевороту, проте наразі конституційний порядок у країні відновлено
10:14
Анналена Бербок
Сертифікацію "Північного потоку-2" призупинили через невідповідність вимогам ЄС, - МЗС Німеччини
10:10
Шабунін
Шабунін про блокування конкурсу в САП: це інтерес Коломойського
09:51
Україна-НАТО
Перед перемовинами між США й РФ відбудеться засідання комісії НАТО-Україна
09:35
ДТП, знак
ДТП на Чернігівщині: унаслідок зіткнення легковика й мікроавтобуса постраждали 11 людей
09:30
Інтерв’ю
Бураковський Ігор
“Відіграємо роки локдауну”: Ігор Бураковський про економічні прогнози на 2022-ий і підсумки 2021-го
09:27
Посол України в Німеччині Андрій Мельник
Україна просить у Німеччини оборонне озброєння
09:21
Коронавірус в Україні
Сумщина перейшла із "жовтої" до "помаранчевої" зони карантину
09:08
Золотий глобус
У США оприлюднили список переможців кінопремії "Золотий глобус-2022"
08:53
протести в Казахстані
У МВС Казахстану заявили про затримання близько 8 тис. людей
08:39
туман
Україну 10 січня накриють сніг, туман і ожеледиця
08:25
В Україні за добу зафіксували майже 2 тис. випадків коронавірусу, померло 86 людей
08:20
У Запорізькій області знешкодили 100-кілограмову авіабомбу часів минулих війн
08:12
Омікрон
В Ізраїлі зафіксували перший випадок міокардиту через штам "Омікрон"
07:46
долар
Офіційний курс: долар зріс у ціні до максимуму з кінця травня
07:28
У зоні ООС
Доба у зоні ООС: окупанти двічі порушили "тишу" на Донбасі, травмований український військовий
07:13
Ентоні Блінкен
Блінкен: влада Казахстану має скасувати наказ стріляти на ураження
2022, неділя
9 січня
23:15
Гатили по старим та жінкам з гранатометів. Команди йшли виключно російською, - журналістка Forbes про події в Алмати
22:51
Амін Елеусінов на суді. Архівна світлина
Зникли лідери незалежних профспілок Казахстану
22:36
Дисидент Микола Матусевич живе у курнику на околиці Василькова. Без води та опалення. Фотофакт
22:10
Якщо батальйон тероборони постане у кожному райцентрі, ворогу буде дуже складно воювати з Україною, - речник резервістів
21:54
Нурсултан Назарбаєв
Британські депутати вимагають заморозити активи клану Назарбаєва
21:30
Громадяни України в Казахстані не постраждали. Бажаючим виїхати допомагає посольство, - МЗС
21:00
"Жодного слова казахською". Людей на площі в Алмати розстрілювали не казахи, наші силовики дозволяли нам лишатися, - опозиціонер Мейрхан Абдуманапов
20:43
Літак із 33 українцями прямує із Казахстану до Києва
20:11
Токаєв з Путіним
Токаєва охороняють росіяни. Наказ стріляти по повсталим він віддав на вимогу Путіна, - ексголова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв
19:58
На оновленому телеканалі Верховної Ради запрошена гостя виступала з підтримкою вторгнення Росії до Казахстану. Відеофакт
19:34
"Росія приставила пістолет до голови України", - Блінкен
19:30
Ахтем Чийгоз-презентація книги
"Процес 26 лютого": Чийгоз і Полозов представили книгу у Львові
19:21
Борис Вишневський
"Цифри явно не сходяться". Російський опозиціонер з Санкт-Петербургу підрахував, скільки солдат РФ насправді перекидає до Казахстану
19:16
Інтерв’ю
Артемій Троїцький
"Якщо війна почнеться, то Росія отримає принизливу поразку", – російський опозиціонер Артемій Троїцький
19:00
Цукор
Що буде з ціною на цукор у 2022 році. Пояснюють експерти
18:39
В Албанії розкололася Демпартія. Не минулося без поліцейських водометів і сльозогінного газу
18:25
Сергій Параджанов
Сьогодні – день народження Сергія Параджанова. Топ цитат геніального режисера
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV