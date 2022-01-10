ДСНС попереджає про сніголавинну небезпеку в Карпатах і підвищення рівня води в річках
Рятувальники повідомляють про можливе сходження лавин у Карпатах і підйом рівня води в річках басейну Прип'яті
Про це зазначає пресцентр ДСНС.
У понеділок, 10 січня, у річках басейну Прип'яті вода підвищиться на 0,1-0,3 м над рівнем, зафіксованим станом на 8:00 (І рівень небезпеки - жовтий).
Також через снігопади у високогір'ях Закарпаття й Івано-Франківщини слід чекати на значну сніголавинну небезпеку (ІІІ рівень).
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