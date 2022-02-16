ДСНС попереджає водіїв: в Україну насуваються тумани
В Україні очікуються тумани з утриманням до ранку 17 лютого
Про це передає ДСНС.
"Увага! Попередження про туман. У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 лютого туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.
Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.
Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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