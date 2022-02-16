ДСНС попереджає водіїв: в Україну насуваються тумани

Про це передає ДСНС.

"Увага! Попередження про туман. У найближчу годину з утриманням вночі та вранці 17 лютого туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Рятувальники наголошують, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.





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