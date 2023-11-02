ДТЕК виграв у Гаазі суд проти РФ щодо кримських активів компанії
Компанія ДТЕК отримала повну компенсацію від Росії за викрадене в Криму майно. Міжнародний арбітражний суд в Гаазі визнав РФ винною в незаконному анексуванні півострова і зобов’язав виплатити повну суму збитків
Про це інформує пресслужба.
Росія зобов’язана відшкодувати українській компанії $267 млн за шкоду, яку вона заподіяла, з урахуванням відсотків та судових витрат станом на день винесення вердикту. Відсотки будуть нараховуватися до повного погашення збитків.
"Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще одну віху в притягненні Росії до відповідальності за її експропріацію українських інвестицій у Криму", - сказала партнерка Covington & Burling LLP Марні Чік, яка представляла ДТЕК у справі.
Рішення арбітражу має силу і може бути примусово виконано за Нью-Йоркською конвенцією 1958 року.
ДТЕК негайно розпочне процедуру визнання та дозволу на виконання рішення в країнах, де розташоване майно Росії.
Головний акціонер Рінат Ахметов висловив свої думки щодо рішення Міжнародного арбітражного суду. Він зазначив, що це рішення демонструє, що міжнародна судова система підтримує справедливість.
"Росія має перебувати під постійним тиском - на полі бою, санкційним, юридичним. 24/7 ми працюватимемо над тим, щоб ворог був притягнутий до відповідальності та заплатив за розв'язану війну, за кожен злочин проти України та українців, за порушення міжнародного права. Сьогодні було зроблено лише перший крок на шляху відновлення правильного світового порядку. І ми будемо йти цим шляхом, поки Росія не відповість перед усіма українцями за зло, яке вона принесла в нашу країну", - зазначив Ахметов.
- Водночас найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України ДТЕК починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині.
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