В Україні побудують нову вітроелектростанцію: подробиці

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

"Зміцнюємо енергетичну безпеку України під час війни. Будівництво нового вітрового парку заплановано в Полтавській області, на території Глобинської громади. Наразі тривають підготовчі роботи", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що цей регіон є енергодефіцитним, "і потужна електростанція тут дуже потрібна".

"Електроенергія з Полтавської вітроелектростанції дасть поштовх для більш стрімкого розвитку регіону", - наголосили у ДТЕК.

Довідка: Вітрогенератор – це пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукомістких виробництв. При цьому основна відмінність вітроелектростанцій від ТЕС — повна відсутність сировини та відходів. Україна прагне розвивати "зелену" енергетику, аби бути ближчою до стандартів ЄС.