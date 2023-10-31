В Україні побудують нову вітроелектростанцію: подробиці
Найбільша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України ДТЕК починає підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
"Зміцнюємо енергетичну безпеку України під час війни. Будівництво нового вітрового парку заплановано в Полтавській області, на території Глобинської громади. Наразі тривають підготовчі роботи", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що цей регіон є енергодефіцитним, "і потужна електростанція тут дуже потрібна".
"Електроенергія з Полтавської вітроелектростанції дасть поштовх для більш стрімкого розвитку регіону", - наголосили у ДТЕК.
Довідка: Вітрогенератор – це пристрій для перетворення кінетичної енергії вітру на електричну, що складається з вітрової турбіни, електрогенератора та допоміжного обладнання. Виробництво вітрогенераторів належить до складних та наукомістких виробництв. При цьому основна відмінність вітроелектростанцій від ТЕС — повна відсутність сировини та відходів. Україна прагне розвивати "зелену" енергетику, аби бути ближчою до стандартів ЄС.
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