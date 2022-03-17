ДТЕК замінила російське вугілля для ТЕС польським
ДТЕК знайшла альтернативу російському вугіллю для ТЕС в умовах воєнного стану: закуповує його у Польщі
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Фейсбук.
Близько 17 тис. тонн вугілля звезли з Польщі з початку російського вторгнення для забезпечення роботи теплоелектростанцій ДТЕК.
"Попри дефіцит енергоресурсів на внутрішньому ринку, наші польські колеги знайшли можливість допомогти з поставками палива для українських ТЕС", – йдеться у повідомленні.
В цілому є домовленість на постачання 60 тис. тонн вугілля, яке добуває польске підприємство Bogdanka.
- Нагадаємо, Польща закликає ЄС відмовитися від вугілля з Росії.
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