ДТЕК замінила російське вугілля для ТЕС польським

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК у Фейсбук.



Близько 17 тис. тонн вугілля звезли з Польщі з початку російського вторгнення для забезпечення роботи теплоелектростанцій ДТЕК.



"Попри дефіцит енергоресурсів на внутрішньому ринку, наші польські колеги знайшли можливість допомогти з поставками палива для українських ТЕС", – йдеться у повідомленні.



В цілому є домовленість на постачання 60 тис. тонн вугілля, яке добуває польске підприємство Bogdanka.

Нагадаємо, Польща закликає ЄС відмовитися від вугілля з Росії.

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