ДТП з кортежем Ярославського: в готелі та будинку бізнесмена провели обшуки

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

Також поліція провела обшуки у водія Ярославського, який прийшов із повинною.

"У ході досудового розслідування проводяться санкціоновані судом обшуки у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання особи, яка звернулась до поліції з інформацією про свою причетність до вказаної ДТП", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зазначили, що метою обшуку було вилучення інформації з камер відеоспостереження, підтвердження використання автомобіля "Мерседес" та причетності інших осіб до скоєння ДТП.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за двома статтями ККУ.









Нагадаємо, у середу, 9 лютого, близько 22:55 на дорозі "Київ - Харків - Довжанський" сталась смертельна аварія. Автомобіль, який їхав зі сторони Чугуєва у напрямку Харкова, наїхав на 50-річного пішохода, який потім загинув. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями. "Українська правда" із посиланням на свої джерела 10 лютого повідомила, що на місці аварії знайшли автомобільні номери передньої машини кортежу бізнесмена Ярославського.

Водночас Фінансова група Development Construction Holding, президентом якої є Олександр Ярославський, повідомила, що за кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH.

За даними "Української правди", під час смертельної аварії за участі кортежу бізнесмена Олександра Ярославського 9 лютого жертву переїхали два автомобілі поспіль.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про звільнення начальника поліції Харківскої області Станіслава Перліна через ситуацію з ДТП.

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