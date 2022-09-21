English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Дуда назвав заплановані РФ псевдореферендуми "глузуванням з демократичного світу" й порівняв режим Путіна з політикою часів Голодомору

Дуда назвав заплановані РФ псевдореферендуми "глузуванням з демократичного світу" й порівняв режим Путіна з політикою часів Голодомору

21 вересня, 2022 середа
05:57
Світ Анджей Дуда

"Референдуми", які росіяни планують провести на окупованих українських територіях, з точки зору демократичного світу є глузуванням, а режим російського президента Володимира Путіна схожий на політику Сталіна 1930-х років

Про це, перебуваючи в Нью-Йорку на 77-й сесії Генасамблеї ООН, заявив журналістам президент Польщі Анджей Дуда, передає Wnp.pl.

Польському суспільству не потрібно пояснювати, "що вартують "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях".

"Вони нічого не вартують. Правда така: їх результат установлюється у Кремлі, а не під час голосування. І те, як проголосують особи, які взагалі візьмуть участь у цьому "референдумі", фактично не має жодного значення. Результат буде такий, як запланують у Кремлі", - наголосив Дуда.

За його словами, з точки зору демократичного світу ці псевдореферендуми "є глузуванням".

"І ми це так сприймаємо. Я сподіваюся, що в міжнародному просторі ніхто не надаватиме цьому значення, оскільки довіра до цих дій і результатів просто є нульовою", - сказав президент Польщі додавши, що країна не визнаватиме легітимність результатів цих "референдумів" у світлі міжнародного права.

Також, як передає Укрінформ, Дуда зазначив, що від самого початку вторгнення Росія умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання.

Через це врожай суттєво зменшився, адже РФ захопила 22% сільськогосподарських угідь України. За попередніми оцінками, цього року Україна збере на 35% менше зерна "від того, що давала ця житниця значної частини світу", розповів він.

Польський президент зауважив, що від таких дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. І саме це, за його словами, є економічною зброєю, яка найсильніше  б’є по Африці та Близькому Сходу.

"Я достатньо довго займаюся політикою, аби бути наївним у цьому питанні. Ми бачимо цілеспрямовану й свідому політику. Це катастрофа за допомогою голоду, спровокована Росією", - каже Дуда.

Він також звернувся до міжнародної спільноти: "Ми зобов’язані не допустити, щоб у XXI сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках".

Політик наголосив, що бачить необхідність створення механізмів покарання для притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права, "тих, хто свідомо знищує посіви". А також додав, що РФ веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства.

"Цю війну, як решта сучасних конфліктів у світі, агресор повинен програти. І в цьому конкретному випадку агресором є російська держава. Ба більше, агресор уже певною мірою програв, не зумівши підкорити вільний народ (України, – ред.), зломити його дух", - сказав Дуда.

  • Окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
  • Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний референдум не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.
  • А президент Франції Емманюель Макрон сказав, що наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях "є серйозною ескалацією конфлікту".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
Голодомор
окуповані території
Читайте також:
Дмитро Пєсков
17 вересня, 2022 субота
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Автор Богдан-Олег Горобчук
20 вересня, 2022 вiвторок
Найвдаліший проєкт Симона Петлюри: як українська пісня підкорила світ
Закатований в Ізюмі
20 вересня, 2022 вiвторок
Стало відоме ім'я закатованого в Ізюмі українського бійця із синьо-жовтими браслетами на руці
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.42
    Купівля 40.42
    Продаж 41.33
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 вересня
07:06
Ґітанас Науседа
"РФ веде війну на знищення України": президент Литви закликав створити суд для розслідування російських воєнних злочинів
07:00
Ексклюзив
Мар'яна Мамонова
"Найбільше боюся, що заберуть дитину", - мама вагітної полоненої військової медикині Мамонової
06:31
Загиблі кити
Біля австралійського острова знайшли більше десятка загиблих китів
05:45
ярмоленко
Шотландія - Україна: де та коли дивитись матч Ліги націй
05:30
Путін
В ОПУ відреагували на перенесення виступу Путіна: час переписувати промову
04:39
Харків обстріл
Росія обстріляла житлові будинки у Харкові
04:20
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 над Херсонщиною 
04:01
Міни в Чорному морі
В ОК "Південь" попереджають українців про мінну небезпеку через шторм у Чорному морі
03:48
Херсонська область
ЗСУ вдарили по пункту управління 7 десантно-штурмової дивізії, росіяни базувались у Чорнобаївці
03:38
Іранські безпілотники - ілюстративне фото
Росія використовує іранські дрони-камікадзе для ударів по цивільних, - ОК "Південь"
02:49
Зеленський
Держава, яка провокує голод, має отримувати від світу найжорсткішу реакцію, - Зеленський на Global Food Security Summit
02:24
ЗСУ
ЗСУ вдарили по скупченню російської техніки неподалік Каховської ГЕС
01:51
Зеленський в Ізюмі
Зеленський: Ситуація на передовій чітко свідчить про те, що ініціатива – за Україною
00:53
Віктор Коваленко
Збірна України втратила ще двох футболістів перед матчем проти Шотландії
00:43
Білл Клінтон
Зеленський поспілкувався з Біллом Клінтоном
00:39
Ексклюзив
Докази по справі розстрілу на Майдані у 2014 році дають розуміння, як почалася ця війна, - адвокат Титич
00:36
Кадиров
Кадиров звернувся до "бандерівців" і заявив про нову тактику війни в Україні
00:31
Лінн Трейсі
Байден офіційно запропонував кандидатуру посла США у Росії
00:17
Денис Пушилін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня
00:17
Switchblade 600
Пентагон уклав контракт на далекобійні дрони Switchblade для України
00:03
Радослав Сікорський
Cмерть Сталіна? Радослав Сікорський саркастично відреагував на скасування заяви Путіна
2022, вiвторок
20 вересня
23:47
ЄС
Глава дипломатії ЄС закликає до нових санкцій проти Росії через "референдуми"
23:38
Ліз Трасс
Ліз Трасс заявила про "рекордну британську підтримку" України у 2022 році
23:09
Фінляндія
Президент Фінляндії прокоментував "референдуми": Путін пішов ва-банк, на кону – майбутнє РФ
23:09
Ексклюзив
Дві башти Кремля зараз борються за владу, протягом тижня зрозуміємо, яка з них взяла верх, - політолог Шлінчак
23:05
Інфографіка
Володимир Путін
Чекаючи звернення Путіна, росіяни питали у Google, як виїхати за кордон
23:02
Печенізьке водосховище
Загроза руйнування ворогом Печенізької дамби: мешканців поближніх населених пунктів готують до можливої евакуації
22:46
Крісталіна Георгієва та Денис Шмигаль
У жовтні місія МВФ почне роботу над новою програмою для України, – Шмигаль
22:41
У США очікують, що все більше іноземних банків переставатимуть обслуговувати російську платіжну систему "Мір"
22:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
ЗСУ виконують надзвичайно важливу місію, а керівництво РФ шукає вихід з глухого кута. Колонка Сергія Згурця
22:28
путін
Анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували"
22:25
Андрій Картаполов
Загальної мобілізації не буде, — голова комітету держдуми РФ
22:19
Джо Байден
Вторгнення Росії в Україну порушує статут ООН 1945 року, - Байден
22:02
Маріуполь
Намалюють не менше 80%. Андрющенко спрогнозував результати псевдореферендуму у Маріуполі
21:48
Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО
21:43
західний кордон
До двох кілометрів. Рада пропонує розширити прикордонні смуги на межі з Росією та Білоруссю
21:37
ЛГБТ
Бельгійські католицькі священники запропонували молитву для гей-пар
21:31
вугілля порт
Єврокомісія може послабити санкції щодо російського вугілля, - Bloomberg
21:19
FreeДом
Державний телеканал Freedom запрошує до ефіру тільки депутатів "Слуги Народу"
21:17
Емманюель Макрон
Ще одна провокація. Макрон прокоментував наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV