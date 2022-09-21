Про це, перебуваючи в Нью-Йорку на 77-й сесії Генасамблеї ООН, заявив журналістам президент Польщі Анджей Дуда, передає Wnp.pl.

Польському суспільству не потрібно пояснювати, "що вартують "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях".

"Вони нічого не вартують. Правда така: їх результат установлюється у Кремлі, а не під час голосування. І те, як проголосують особи, які взагалі візьмуть участь у цьому "референдумі", фактично не має жодного значення. Результат буде такий, як запланують у Кремлі", - наголосив Дуда.

За його словами, з точки зору демократичного світу ці псевдореферендуми "є глузуванням".

"І ми це так сприймаємо. Я сподіваюся, що в міжнародному просторі ніхто не надаватиме цьому значення, оскільки довіра до цих дій і результатів просто є нульовою", - сказав президент Польщі додавши, що країна не визнаватиме легітимність результатів цих "референдумів" у світлі міжнародного права.

Також, як передає Укрінформ, Дуда зазначив, що від самого початку вторгнення Росія умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання.

Через це врожай суттєво зменшився, адже РФ захопила 22% сільськогосподарських угідь України. За попередніми оцінками, цього року Україна збере на 35% менше зерна "від того, що давала ця житниця значної частини світу", розповів він.

Польський президент зауважив, що від таких дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. І саме це, за його словами, є економічною зброєю, яка найсильніше б’є по Африці та Близькому Сходу.

"Я достатньо довго займаюся політикою, аби бути наївним у цьому питанні. Ми бачимо цілеспрямовану й свідому політику. Це катастрофа за допомогою голоду, спровокована Росією", - каже Дуда.

Він також звернувся до міжнародної спільноти: "Ми зобов’язані не допустити, щоб у XXI сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках".

Політик наголосив, що бачить необхідність створення механізмів покарання для притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права, "тих, хто свідомо знищує посіви". А також додав, що РФ веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства.

"Цю війну, як решта сучасних конфліктів у світі, агресор повинен програти. І в цьому конкретному випадку агресором є російська держава. Ба більше, агресор уже певною мірою програв, не зумівши підкорити вільний народ (України, – ред.), зломити його дух", - сказав Дуда.

Окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний референдум не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.

А президент Франції Емманюель Макрон сказав, що наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях "є серйозною ескалацією конфлікту".

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