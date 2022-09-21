Дуда назвав заплановані РФ псевдореферендуми "глузуванням з демократичного світу" й порівняв режим Путіна з політикою часів Голодомору
"Референдуми", які росіяни планують провести на окупованих українських територіях, з точки зору демократичного світу є глузуванням, а режим російського президента Володимира Путіна схожий на політику Сталіна 1930-х років
Про це, перебуваючи в Нью-Йорку на 77-й сесії Генасамблеї ООН, заявив журналістам президент Польщі Анджей Дуда, передає Wnp.pl.
Польському суспільству не потрібно пояснювати, "що вартують "референдуми", організовані Росією на окупованих територіях".
"Вони нічого не вартують. Правда така: їх результат установлюється у Кремлі, а не під час голосування. І те, як проголосують особи, які взагалі візьмуть участь у цьому "референдумі", фактично не має жодного значення. Результат буде такий, як запланують у Кремлі", - наголосив Дуда.
За його словами, з точки зору демократичного світу ці псевдореферендуми "є глузуванням".
"І ми це так сприймаємо. Я сподіваюся, що в міжнародному просторі ніхто не надаватиме цьому значення, оскільки довіра до цих дій і результатів просто є нульовою", - сказав президент Польщі додавши, що країна не визнаватиме легітимність результатів цих "референдумів" у світлі міжнародного права.
Також, як передає Укрінформ, Дуда зазначив, що від самого початку вторгнення Росія умисно й цинічно знищувала посіви, сільськогосподарське обладнання.
Через це врожай суттєво зменшився, адже РФ захопила 22% сільськогосподарських угідь України. За попередніми оцінками, цього року Україна збере на 35% менше зерна "від того, що давала ця житниця значної частини світу", розповів він.
Польський президент зауважив, що від таких дій росіян страждає не лише Україна, а й інші держави, які потребують українського зерна. І саме це, за його словами, є економічною зброєю, яка найсильніше б’є по Африці та Близькому Сходу.
"Я достатньо довго займаюся політикою, аби бути наївним у цьому питанні. Ми бачимо цілеспрямовану й свідому політику. Це катастрофа за допомогою голоду, спровокована Росією", - каже Дуда.
Він також звернувся до міжнародної спільноти: "Ми зобов’язані не допустити, щоб у XXI сторіччі хтось свідомо й цинічно викликав штучний голод з метою досягнення своїх політичних цілей, як це робив Сталін у 1930-х роках".
Політик наголосив, що бачить необхідність створення механізмів покарання для притягнення до відповідальності винних у порушеннях міжнародного права, "тих, хто свідомо знищує посіви". А також додав, що РФ веде війну не лише проти України, а й проти спільних цінностей усього людства.
"Цю війну, як решта сучасних конфліктів у світі, агресор повинен програти. І в цьому конкретному випадку агресором є російська держава. Ба більше, агресор уже певною мірою програв, не зумівши підкорити вільний народ (України, – ред.), зломити його дух", - сказав Дуда.
- Окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання до РФ.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що незаконний референдум не зупинить HIMARS і ЗСУ на шляху знищення окупантів.
- А президент Франції Емманюель Макрон сказав, що наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях "є серйозною ескалацією конфлікту".
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