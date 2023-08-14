"Духовне відновлення культурою": у Києво-Печерській лаврі відбудеться презентація програми для військових
У понеділок, 14 серпня, у Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" відбудеться презентація програми "Духовне відновлення культурою", яка передбачає моральну підтримку українських військових
Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.
Програма реалізується за підтримки благодійного фонду "Українська Лавра", Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства оборони України.
Мета цієї програми полягає у моральній та духовній підтримці українських військовослужбовців після їхніх випробувань на фронті через занурення у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври.
Зазначається, що подія запланована на 16:00. До цього часу спершу відбудеться зустріч учасників та представників ЗМІ біля Всіхсвятської церкви та зустріч із військовими капеланами під час майстер-класу з іконопису у Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв.
Згодом на брифінгу біля Успенського собору візьмуть участь:
- в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв;
- заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр;
- в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко;
- в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) архимандрит Авраамія;
- полковник та начальник Служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача Збройних Сил Олексій Терещук;
- керівник програми "Духовне відновлення культурою" Ігор Терещенко;
- директор Благодійного фонду "Українська Лавра" Олег Марголін.
Організатори повідомляють, що у межах реалізації програми передбачено перебування військових на території заповідника тривалістю від 1 до 7 днів із зануренням в атмосферу та духовний простір Києво-Печерської лаври. Під час перебування військових долучатимуть до культурно-освітніх активностей, духовних та релігійних практик, майстер-класів, екскурсій тощо.
"Під час роботи з військовими увагу зосереджено на тому, щоб дати можливість учасникам в спокійній атмосфері відновлюватися, ознайомлюватися з багатою культурно-історичною та духовною історією України, пізнавати себе. Завдяки спілкуванню із духовенством, істориками, мистецтвознавцями, археологами під час перебування у Лаврі, усвідомлення тяглості історії, дотичності до неї кожен учасник може відкрити у собі якісь нові здібності та відчуття. Залучені до програми воїни зможуть зрозуміти як люди в історичній ретроспективі долали проблеми, схожі на сьогодення у контексті творення, через посттравматичне зростання", - йдеться у повідомленні.
- У травні комісія Міністерства культури й інформаційної політики передала у користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів, якими користувалася УПЦ МП.
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