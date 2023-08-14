Про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Програма реалізується за підтримки благодійного фонду "Українська Лавра", Міністерства культури та інформаційної політики України, а також Міністерства оборони України.

Мета цієї програми полягає у моральній та духовній підтримці українських військовослужбовців після їхніх випробувань на фронті через занурення у культурно-історичний простір Києво-Печерської лаври.

Зазначається, що подія запланована на 16:00. До цього часу спершу відбудеться зустріч учасників та представників ЗМІ біля Всіхсвятської церкви та зустріч із військовими капеланами під час майстер-класу з іконопису у Національній академії керівних кадрів культури й мистецтв.

Згодом на брифінгу біля Успенського собору візьмуть участь:

в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв;

заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр;

в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко;

в.о. намісника Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) архимандрит Авраамія;

полковник та начальник Служби військового капеланства ЗСУ Апарату Головнокомандувача Збройних Сил Олексій Терещук;

керівник програми "Духовне відновлення культурою" Ігор Терещенко;

директор Благодійного фонду "Українська Лавра" Олег Марголін.

Організатори повідомляють, що у межах реалізації програми передбачено перебування військових на території заповідника тривалістю від 1 до 7 днів із зануренням в атмосферу та духовний простір Києво-Печерської лаври. Під час перебування військових долучатимуть до культурно-освітніх активностей, духовних та релігійних практик, майстер-класів, екскурсій тощо.

"Під час роботи з військовими увагу зосереджено на тому, щоб дати можливість учасникам в спокійній атмосфері відновлюватися, ознайомлюватися з багатою культурно-історичною та духовною історією України, пізнавати себе. Завдяки спілкуванню із духовенством, істориками, мистецтвознавцями, археологами під час перебування у Лаврі, усвідомлення тяглості історії, дотичності до неї кожен учасник може відкрити у собі якісь нові здібності та відчуття. Залучені до програми воїни зможуть зрозуміти як люди в історичній ретроспективі долали проблеми, схожі на сьогодення у контексті творення, через посттравматичне зростання", - йдеться у повідомленні.