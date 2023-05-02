Про це пише пресслужба МКІП.

"Протягом 1 та 2 травня комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування 16 корпусів", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.

Комісія Міністерства культури оглянула приміщення в присутності в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.

Під час перевірки проводились фото- та відеофіксації.

У Міністерстві зазначають, що корпуси перебувають у задовільному стані.

Йдеться про Келії Гостиного двору (корпус №55), Будинок господарський (корпус №60), Лікарня Гостиного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радостей (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус №69), Келії Гостиного двору (корпус №58), Келії Гостинного двору (корпус №71), Сторожка Гостиного двору (корпус №71-а), а також корпуси: №72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).