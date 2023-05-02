МКІП передало заповіднику "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів, перевіривши їх після користування УПЦ МП
За два дні комісія Міністерства культури і інформаційної політики передала у користування Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра" 16 корпусів, якими користувалася УПЦ МП
Про це пише пресслужба МКІП.
"Протягом 1 та 2 травня комісія з приймання-передачі державного майна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" передала у користування 16 корпусів", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що це пам’ятки як національного, так і місцевого значення.
Комісія Міністерства культури оглянула приміщення в присутності в.о. генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка.
Під час перевірки проводились фото- та відеофіксації.
У Міністерстві зазначають, що корпуси перебувають у задовільному стані.
Йдеться про Келії Гостиного двору (корпус №55), Будинок господарський (корпус №60), Лікарня Гостиного двору з церквою Богородиці Всіх скорботних радостей (корпус № 68), Келії гостинного двору (корпус №69), Келії Гостиного двору (корпус №58), Келії Гостинного двору (корпус №71), Сторожка Гостиного двору (корпус №71-а), а також корпуси: №72, 72-а, 74-а, 77, 77-а, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс споруд Галереї від Ближніх до Дальніх печер, підпірна стіна Дебоскета, Ротонда підпірної стіни Дебоскета, лікарня з церквою, Водонапірна вежа).
- 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
- 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
- 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
- Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.
- Уранці 19 квітня Комісія МКІП з приймання-передачі держмайна Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" провела необхідні роботу. Віряни УПЦ МП перешкоджали, а після намагалися потрапити в опечатаний корпус. 20 квітня прибічники УПЦ МП знову спробували перешкодити роботі комісії на території Лаври.
- У Києво-Печерській лаврі охорона УПЦ МП зробила двері XVIII століття мішенню для ножів.
- 21 квітня Комісія Міністерства культури та інформаційної політики оглянула та опечатала Братський корпус на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
- Господарський суд Києва постановив забезпечити нормальну роботу комісії з приймання-передачі держмайна Києво-Печерської лаври.
- 1 травня Велика лаврська дзвіниця Києво-Печерської лаври вперше за час повномасштабної війни РФ відкрилась для відвідувачів.
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