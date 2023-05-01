Про це інформують на сайті Національного заповідника.

"Велика лаврська дзвіниця – один з візуальних символів Києва. З дзвіниці відкривається величний краєвид на мальовничий Дніпро. У ХІХ ст. мандрівники свідчили, що за ясної погоди з далекоглядної труби можна бачити з верхнього ярусу лаврської дзвіниці Козелець, Переяслав, Васильків й околиці на відстані щонайменше 150 кілометрів", – розповідають у пресслужбі.

Повідомляється, що на дзвіницю можна піднятися, подолавши понад 200 сходинок, та насолодитися панорамою столиці з висоти 60 метрів.

Працюватиме дзвіниця з 10:00 до 18:00 щодня.

Під час повітряної тривоги відвідувачі можуть спуститися в укриття на першому поверсі дзвіниці.