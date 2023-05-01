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У Києво-Печерській лаврі для відвідувачів вперше за час війни відкрилася дзвіниця

1 травня, 2023 понедiлок
14:39
Суспільство Києво-Печерська лавра

Від сьогодні, 1 травня, Велика лаврська дзвіниця Києво-Печерської лаври вперше за час повномасштабної війни РФ відкриється для відвідувачів

Про це інформують на сайті Національного заповідника.

"Велика лаврська дзвіниця – один з візуальних символів Києва. З дзвіниці відкривається величний краєвид на мальовничий Дніпро. У ХІХ ст. мандрівники свідчили, що за ясної погоди з далекоглядної труби можна бачити з верхнього ярусу лаврської дзвіниці Козелець, Переяслав, Васильків й околиці на відстані щонайменше 150 кілометрів", – розповідають у пресслужбі.

Повідомляється, що на дзвіницю можна піднятися, подолавши понад 200 сходинок, та насолодитися панорамою столиці з висоти 60 метрів.

Працюватиме дзвіниця з 10:00 до 18:00 щодня.

Під час повітряної тривоги відвідувачі можуть спуститися в укриття на першому поверсі дзвіниці. 

  • Поліція Києва повідомила 13 квітня, що за фактом незаконного руйнування об'єкта на території Києво-Печерської лаври слідчі розпочали кримінальне провадження. У поліції зауважили, що до них із заявою щодо виявлення пошкоджень і руйнувань одного із корпусів звернулися представники Міністерства культури й інформаційної політики, комісія якого з приймання-передачі державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.
  • Українська греко-католицька церква (УГКЦ) претендує на молитовну та фізичну присутність у Почаївській лаврі на Тернопільщині, яку орендує Українська православна церква Московського патріархату.  Варто зазначити, що окрім УГКЦ та УПЦ МП, на Почаївську лавру також претендує Православна церква України. Однак у Міністерстві культури та інформаційної політики ще не визначилися щодо того, як вирішити цю суперечку.
  • Також нещодавно голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив, що під час виїзного засідання робоча група зафіксувала низку порушень, що є підставами для припинення оренди Почаївської лаври.
  • 29 березня УПЦ МП мала покинути Києво-Печерську лавру: на території заповідника зібралися віряни, відбулася літургія, також представники патріархату подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника. У Мінкульті ствердили, що допоки Господарський суд не ухвалить рішення про забезпечення клопотання УПЦ МП, її представники не мають правових підстав перебувати на території Лаври.
  • 30 березня стало відомо, що комісії Мінкульту, яка мала перевірити дві будівлі Лаври, перешкоджають віряни: представники УПЦ МП не залишили заповідник, а митрополита Павла викликали до СБУ. Також УПЦ МП все-таки провела в Києво-Печерській лаврі службу. Також митрополит московської церкви Павло Лебідь намагався вибити мікрофон в кореспондентки Еспресо. Поліція відкрила провадження за фактом перешкоджання діяльності журналістів біля Лаври.
  • 30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо незаконності одностороннього розірвання договору. Також цього дня уряд визнав таким, що втратило чинність, розпорядження 2013 року про передачу в безоплатне користування монастиря УПЦ МП будівель і споруд Києво-Печерської лаври.
  • Пізніше митрополит московської церкви Павло Лебідь заявив, що слідчі СБУ вручили йому підозру. Настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Згодом йому присудили два місяці домашнього арешту.
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