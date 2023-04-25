Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"Ми маємо рішення Господарського суду Києва про забезпечення позову, задоволена одна з наших вимог щодо того, щоб ніхто не перешкоджав роботі міністерства до набрання законної сили рішення суду, до розгляду основного позову заповідника. Так що, я думаю, що відсьогодні ексцесів під час роботи комісії не буде", - сказав він.

За словами Ткаченка, станом на сьогодні у Києво-Печерської лаврі "триває діалог" між комісією та представниками УПЦ (МП).