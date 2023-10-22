Думаю, Італія виграє в України. Інакше буде катастрофа, - президент УЄФА про відбір на Євро-2024

Про це повідомляє La Presse.

"Італія повинна кваліфікуватися на Євро-2024. Інакше це буде катастрофа. Збірна Італії надто важлива. Я думаю, що Італія виграє в України", - сказав президент УЄФА Александер Чеферін в кулуарах Франкфуртського книжкового ярмарку.

Збірна України у кваліфікації Євро-2024

Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1, набрала 13 очок та займає друге місце у групі C. Мальта не набрала жодного залікового пункту.

Збірна Англії обіграла Італію (3:1) та вийшла на Євро-2024. Зараз англійці очолюють групу з 16 очками. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі.

Італія і Англія та Північна Македонія мають по одному матчі в запасі.

Останній матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Німеччині збірна зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Фото: Фото: flashscore