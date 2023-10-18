Євро-2024: турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україна перемогла Мальту з рахунком 3:1, набрала 13 очок та займає друге місце у групі C. Мальта не набрала жодного залікового пункту.

Збірна Англії обіграла Італію (3:1) та вийшла на Євро-2024. Зараз англійці очолюють групу з 16 очками. Італія третя з 10 очками. Македонці мають 7 пунктів в активі.

Італія і Англія та Північна Македонія мають по одному матчі в запасі.

Останній матч відбору Україна проведе 20 листопада. У Німеччині збірна зіграє проти Італії.

До фінальної частини Євро-2024 вийдуть дві найкращі команди з групи.

Турнірна таблиця групи збірної України після 8-го туру відбору Євро-2024

Фото: flashscore

Збірна України у відборі Євро-2024

Українці розпочали відбіркову кампанію 26 березня 2023 року в Лондоні проти Англії. Під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня наша команда поступилася з рахунком 0:2.

На червневі матчі Україну вивів Сергій Ребров, який розпочав роботу на чолі національної збірної з перемог над Північною Македонією (3:2) та Мальтою (1:0). 9 вересня Україна зіграла внічию 1:1 з Англією, а 12 вересня поступилася у Мілані Італії - 1:2. У цьому вікні збірних Україна зіграла другий матч з Північною Македонією і перемогла 2:0.