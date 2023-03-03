"Думаю, не зараз": прем'єр Південної Кореї про відправку летальної зброї в Україну
Прем'єр-міністр Південної Кореї Хан Дак Су заявив, що ще не вирішив, чи відправляти в Україну летальну зброю
Про це інформує Yonhap News з посиланням на прем'єра Південної Кореї.
Хан заявив, що для України збільшать фінансову підтримку цього року, зокрема й потужностями з виробництва електрики.
"Ми досить підтримуємо Україну, і цього року ми вирішили, що ми збільшимо нашу підтримку на суму 130 мільйонів доларів, і ми намагаємося підтримати їх у плані можливостей виробництва електроенергії тощо", – сказав Хан.
Щодо розгляду можливості надсилання летальної зброї в Україну, прем'єр-міністр відповів: "Не зараз. Думаю".
"Чи будемо ми йти на підтримку летальної зброї, ми ще не вирішили з цього питання", - додав Хан.
- 19 січня Пентагон звернувся до збройних сил США у Південній Кореї (USFK) з проханням передати для підтримки України частину свого обладнання.
- 30 січня Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Південну Корею збільшити військову підтримку України, пославшись на інші країни, які змінили свою політику відмови від постачання зброї.
- Крім того, стало відомо, що уряд Республіки Корея у березні планує ухвалити план розробки нової вдосконаленої керованої ракети, здатної вражати позиції північнокорейських артилерійських установок великої дальності, які заховані в гірській місцевості.
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