Про це інформує Yonhap News з посиланням на прем'єра Південної Кореї.

Хан заявив, що для України збільшать фінансову підтримку цього року, зокрема й потужностями з виробництва електрики.

"Ми досить підтримуємо Україну, і цього року ми вирішили, що ми збільшимо нашу підтримку на суму 130 мільйонів доларів, і ми намагаємося підтримати їх у плані можливостей виробництва електроенергії тощо", – сказав Хан.

Щодо розгляду можливості надсилання летальної зброї в Україну, прем'єр-міністр відповів: "Не зараз. Думаю".

"Чи будемо ми йти на підтримку летальної зброї, ми ще не вирішили з цього питання", - додав Хан.