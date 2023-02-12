Про це з посиланням на Адміністрацію програм оборонних закупівель (DAPA) повідомляє видання Yonhap.

Зокрема відомо, що передбачається, що такий боєприпас буде оновленою версією корейської тактичної ракети класу "земля-земля" (KTSSM) калібру 400 міліметрів, яку називають "вбивцею артилерії великої дальності".

При цьому, якщо нинішня система KTSSM "працює" на стаціонарній платформі, то нова ракета, як передбачається, буде встановлена на мобільну пускову установку, що дозволить підвищити її маневровість і живучість.

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Окрім того, також додається, що дальність стрільби оновленої KTSSM планують збільшити до 300 км із сьогоднішніх 180 км.

Видання додає, що ракетні й артилерійські загрози Півночі привернули підвищену увагу після того, як на нещодавньому військовому параді в Пхеньяні КНДР продемонструвала низку ракетно-артилерійських систем, здатних вражати територію Південної Кореї.

Серед них, зокрема, "надвеликі" реактивні системи залпового вогню та самохідні гаубиці калібру 152 мм, а також ракета КН-23, створена за зразком російської балістичної ракети "Іскандер".