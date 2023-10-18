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"Думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті", - Усик

18 жовтня, 2023 середа
23:05
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)

Український боксер Олександр Усик заявив, що підходить до того моменту, коли треба замислюватись стосовно того, чим він займатиметься після завершення кар'єри

Про це повідомляє ютуб-канал USYK17.

"Кожного дня. Кожного дня у мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви я подумав: "Навіщо я про це все думаю?". Але кожного дня я думаю про бокс, кар’єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати", - каже Олександр Усик.

Боксер певен, що йому залишилось мало часу у великому спорті.

"Але будемо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті. Справді я підхожу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності, яким ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар’єри", - сказав Усик.

У січні 2024 року Олександру Усику виповниться 37 років. 

Бій Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).   

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 28 жовтня він зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну з Франції. 

Бокс
Олександр Усик
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