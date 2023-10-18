"Думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті", - Усик

Про це повідомляє ютуб-канал USYK17.

"Кожного дня. Кожного дня у мене думки про моє майбутнє, про бокс, про життя, про великий поєдинок. В якийсь момент, лягаючи спати після молитви я подумав: "Навіщо я про це все думаю?". Але кожного дня я думаю про бокс, кар’єру, яка ще на хорошій стадії. У мене є бажання, я хочу тренуватися, хочу боксувати", - каже Олександр Усик.

Боксер певен, що йому залишилось мало часу у великому спорті.

"Але будемо реалістами, я думаю, що мені дуже мало залишилось у великому спорті. Справді я підхожу до того моменту, коли треба задумуватись про інший вид діяльності, яким ти будеш займатися після завершення своєї професійної кар’єри", - сказав Усик.

У січні 2024 року Олександру Усику виповниться 37 років.

Бій Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 28 жовтня він зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну з Франції.