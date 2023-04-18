Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо брати Кремль, то вони до сценарію з безпілотниками готуються. Вони поруч у кварталах заливають бетоном майданчики, щоб ставити новітні С-400. Якщо брати північніше від Москви на 120 км - там є завод "Радуга" у місті Дубна, де виготовляють ракети Х-101 і очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про серійне виробництво яких говорив наш Генштаб. Якби 20 безпілотних "Стрижів" з "бавовною" долетіли туди і попадали на цехи - росіяни їх би не чекали і це б поламало їм стратегічні плани", - розповів він.

Киричевський додав, що росіяни згадали про таку стару ракету Х-50 і вже починають готуватися до осінньої кампанії ударів.

"Можна інші об'єкти - основний експорт нафти РФ іде через Чорне море. Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ - там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити. Судячи з усього, нічого більш потужного, аніж ЗРК "Панцирь-С1", вони виставити не здатні. За досвідом Лівії, вони могли збивати до 15 "байрактарів". Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати", - підсумував експерт.