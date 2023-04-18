Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати в глибині РФ безпілотниками, - експерт Defense Express Киричевський
Українські безпілотники могли б атакувати низку об'єктів в глибині території Росії - наприклад, завод з виробництва ракет та нафтові термінали
Про це в ефірі Еспресо сказав експерт Defense Express Іван Киричевський.
"Якщо брати Кремль, то вони до сценарію з безпілотниками готуються. Вони поруч у кварталах заливають бетоном майданчики, щоб ставити новітні С-400. Якщо брати північніше від Москви на 120 км - там є завод "Радуга" у місті Дубна, де виготовляють ракети Х-101 і очевидно, будуть виготовляти ракети Х-50, про серійне виробництво яких говорив наш Генштаб. Якби 20 безпілотних "Стрижів" з "бавовною" долетіли туди і попадали на цехи - росіяни їх би не чекали і це б поламало їм стратегічні плани", - розповів він.
Киричевський додав, що росіяни згадали про таку стару ракету Х-50 і вже починають готуватися до осінньої кампанії ударів.
"Можна інші об'єкти - основний експорт нафти РФ іде через Чорне море. Є нафтові термінали в районі Новоросійська, аж занадто близько до бази ВМФ - там один раз безпілотник уже падав, можемо повторити. Судячи з усього, нічого більш потужного, аніж ЗРК "Панцирь-С1", вони виставити не здатні. За досвідом Лівії, вони могли збивати до 15 "байрактарів". Дуже багато цікавих об'єктів можна дістати", - підсумував експерт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.6
- Актуальне
- Важливе