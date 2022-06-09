Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.

"Два диктатори значно легше зможуть домовитися між собою, аніж диктатор з лідером демократичної держави. Умова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана - це Сирія. Президент Російської Федерації Володимир Путін вже поступається Ердогану Сирією. А президент Туреччини забезпечує велику частку інтересів Кремля: особисті інтереси, контрабанда і тд", - зазначив Невзлін.

Громадський діяч додав, що Туреччина стає для російської верхівки своєрідним хабом.

"Кремль через олігарха Романа Абрамовича й не тільки домовилися, що Туреччина стане дуже важливим хабом для російської влади у всіх відносинах. До прикладу, одна з повʼязаних із "Газпромом" компаній придбала в Туреччині велику клініку. Російський бізнесмен Євген Пригожин також зачастив у Туреччину й будує там якусь нерухомість", - зауважив Леонід Невзлін.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", Олександр Краєв вважає, що політика Туреччини щодо України не є специфічною, оскільки Ердоган завжди проводив зовнішню політику подвійних наративів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb