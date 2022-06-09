Два диктатори легко домовляться: Путін віддає Ердогану Сирію, а президент Туреччини забезпечує інтереси Кремля, - громадський діяч Невзлін
Російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч Леонід Невзлін розповів, що двом диктаторам, як президент Туреччини та президент країни-агресорки Росії, легко домовитися, тому Путін віддає Ердогану Сирію, натомість останній забезпечує інтереси Кремля
Один з колишніх керівників нафтової компанії "Юкос" поділився деталями в етері Еспресо.
"Два диктатори значно легше зможуть домовитися між собою, аніж диктатор з лідером демократичної держави. Умова президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана - це Сирія. Президент Російської Федерації Володимир Путін вже поступається Ердогану Сирією. А президент Туреччини забезпечує велику частку інтересів Кремля: особисті інтереси, контрабанда і тд", - зазначив Невзлін.
Громадський діяч додав, що Туреччина стає для російської верхівки своєрідним хабом.
"Кремль через олігарха Романа Абрамовича й не тільки домовилися, що Туреччина стане дуже важливим хабом для російської влади у всіх відносинах. До прикладу, одна з повʼязаних із "Газпромом" компаній придбала в Туреччині велику клініку. Російський бізнесмен Євген Пригожин також зачастив у Туреччину й будує там якусь нерухомість", - зауважив Леонід Невзлін.
- Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", Олександр Краєв вважає, що політика Туреччини щодо України не є специфічною, оскільки Ердоган завжди проводив зовнішню політику подвійних наративів.
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