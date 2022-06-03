Ердоган завжди грає в подвійну гру, намагаючись зміцнити вплив Туреччини на світовій арені, - експерт-міжнародник Краєв
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма", Олександр Краєв вважає, що політика Туреччини щодо України не є специфічною, оскільки Ердоган завжди проводив зовнішню політику подвійних наративів
Таку думку експерт висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"З приводу новин про те, що Туреччина купує у РФ крадене українське зерно, я можливо скажу дуже цинічну річ, але саме тому Ердоган і ставить себе на роль перемовника між Україною та Росією.Ердоган є одним з останніх політиків, який максимально прагматично підходить до зовнішньої політики. Він замовляє російські ЗРК С-400 і при цьому робить замовлення американських винищувачів F-35. Ердоган декілька років тому зустрічався з Путіним та підписував угоду про нові туристичні маршрути, а через тиждень Туреччина збиває російський штурмовик, який пролітав над їхньою країною в сторону Сирії", - пояснив Краєв.
Краєв наголосив, що Туреччина не веде проти України якусь своєрідну політику. За словами експерта, Туреччина поводить себе так всюди на міжнародній арені.
"Туреччина на зовнішній арені поводиться з усіма країнами так само як і з Україною. Це їхня зовнішня політика. Вона заснована на протилежних наративах. Ердоган завжди вів постійну подвійну гру. Туреччина робить це з потужним внутрішнім розумінням. Розумінням того, чи потрібно їм це. Навіть та допомога, яку нам надавала Туреччина з 2015 року, була з чітким розумінням вигоди для них. На той момент Ердоган був захоплений ідеєю пантюркізму і йому потрібно було показати успіх. Успіх у допомозі розвитку тюркських народів. І це найкраще можна було зробити в Криму", - додав Краєв.
- У Туреччині заявили про можливість вивезти українське зерно. 20 мільйонів тонн зерна будуть доступні світові завдяки командному центру в Стамбулі
- А 26 травня країна заявила, що домовляється з Росією та Україною про коридор для експорту зерна
- 3 червня посол України в Туреччині повідомив про причетність країни до збуту краденого російськими військовими українського зерна та звернувся по допомогу у розслідуванні до турецької влади та Інтерполу
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