Про це пише видання Wired з посиланням на дані аналізу компанії SpaceKnow, що займається моніторингом супутникових даних.

"Ми виявили кілька темних суден, тобто суден значних розмірів, які проходили через цікаву для нас зону. У них були вимкнені маяки, тобто не було жодної інформації про їхнє пересування, і вони намагалися приховати від світу інформацію про своє місцеперебування та загальну інформацію", - сказав Джеррі Яворницький, генеральний директор і співзасновник компанії SpaceKnow.

За його словами, інформацію було отримано шляхом аналізу зображень із кількох супутників.

"У нас є 38 спеціальних алгоритмів, які дають змогу виявляти військову техніку. Система SpaceKnow може виявляти конкретні моделі літаків на посадкових смугах", - каже Яворницький.

Щойно кораблі ідентифікували, дослідники повідомили про свої висновки офіційним особам НАТО, які розслідують інциденти з "Північним потоком". Яворницький сказав, що чиновники НАТО попросили компанію SpaceKnow надати більше інформації.

Речниця генсека НАТО Оана Лунгеску заявила, що НАТО не коментує "деталі нашої підтримки або використані джерела", але підтвердила, що НАТО вважає інцидент "навмисним і безвідповідальним актом саботажу" і посилила свою присутність у Балтійському та Північному морях.

26 вересня в трубопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Згодом стало відомо, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі сталися вибухи. 3 жовтня повторні витоки газу з "Північного потоку -2" зафіксувала берегова охорона Швеції. Уже 4 жовтня Швеція закрила район Балтійського моря навколо витоку газу з трубопроводу, який стався у ніч на 26 вересня.

Тим часом 29 жовтня 2022 року, російське Міністерство оборони назвало військових Великої Британії винними у "плануванні, забезпеченні та реалізації" підриву підводної частини газопроводів "Північний потік -1" та "Північний потік - 2".

На думку екскомандувача Об’єднаних сил Королівства, Росія могла звинуватити ВМС Британії у підриві Nord Stream, аби мати привід атакувати європейську енергетичну інфраструктуру

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