Про це повідомляє DW.

Найбільший німецький покупець російського газу Uniper поінформував, що перша така виплата була здійснена наприкінці травня, а гроші "переводяться у євро відповідно до нового механізму оплати".

"Процедура була заздалегідь узгоджена з урядом Німеччини і дотримується відповідних директив Європейського Союзу", - запевнили в Uniper.

Найбільший в Німеччині постачальник електроенергії RWE також заявив, що змінив спосіб оплати відповідно до вимог Росії та перерахував євро на російський рахунок.

Згідно з новою системою, рахунки й надалі виставлятимуться та надсилатимуться в євро. Головна зміна полягає в тому, що Росія потім забере гроші з рахунку в євро європейської енергетичної компанії, конвертує євро в рублі, перекаже гроші на спеціальний рублевий рахунок, який також належить енергокомпанії, а потім забирає гроші остаточно.

Таким чином, це дає змогу Європі заявляти, що вона технічно платить за природний газ у євро, тоді як Росія може казати, що отримує оплату в рублях.

23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

21 травня повідомлялося, що німецькі та італійські імпортери газу знайшли механізм оплати за російський газ рублями без порушення санацій.

25 травня видання Washington Post повідомило, що європейські енергетичні компанії пішли на вимогу Росії плати за газ рублями, аби уникнути проблем із постачанням пального.

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