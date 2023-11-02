Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"

Про це повідомляють Сили оборони півдня України у своєму телеграмі.

"Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.