Дві балістичні ракети "Онікс", які ворог запустив по Одещині, у польоті "втратили бойову спроможність"
Ворог завдав по Одещині удар двома ракетами з берегового комплексу Бастіон з тимчасово окупованого Криму, проте "онікси" по дорозі "втратили бойову спроможність"
Про це повідомляють Сили оборони півдня України у своєму телеграмі.
"Випущені з берегового ракетного комплексу "Бастіон" ракети втратили бойову спроможність на підльоті до узбережжя", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначають, що руйнувань та постраждалих не зафіксовано.
- Відзначимо, що ввечері 2 листопада ворог також розпочав комбіновану атаку дронами та ракетами з півдня та сходу України.
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