Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"

Про це повідомив Воронезький губернатор Олександр Гусєв.

"У ході сьогоднішньої зустрічі підпишемо угоду про створення Співдружності "Донбас" між Ростовською та Воронезькою областями, "Донецькою" та "Луганською Народними Республіками". Угода передбачає розширення наших торговельно-економічних контактів, створення сприятливих умов реалізації спільних проєктів у сферах промисловості, туризму, культури, освіти, охорони навколишнього середовища", - про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як зазначає РІА "Новости", документ набуде чинності з 1 березня та діятиме п'ять років.

Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.