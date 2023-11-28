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Дві області РФ заявили про утворення співдружності "Донбас" із терористичними "ЛНР" і "ДНР"

28 листопада, 2023 вiвторок
17:51
Війна з Росією Росія ДНР ЛНР окуповані території

Влада Воронезької та Ростовської областей, та гауляйтери терористичних "ДНР" та "ЛНР" підписала угоду про створення Співдружності "Донбас"

Про це повідомив Воронезький губернатор Олександр Гусєв.

"У ході сьогоднішньої зустрічі підпишемо угоду про створення Співдружності "Донбас" між Ростовською та Воронезькою областями, "Донецькою" та "Луганською Народними Республіками". Угода передбачає розширення наших торговельно-економічних контактів, створення сприятливих умов реалізації спільних проєктів у сферах промисловості, туризму, культури, освіти, охорони навколишнього середовища", - про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Як зазначає РІА "Новости", документ набуде чинності з 1 березня та діятиме п'ять років.

  • Нагадаємо, 20 вересня окупанти на Луганщині, Донеччині, Херсонщині та Запоріжжі ухвалили рішення провести "референдуми" про приєднання цих територій до РФ. "Референдуми" тривали з 23 по 27 вересня.
  • Російські загарбники оголосили, що підрахували 100% голосів псевдореферендуму, який пройшов на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
  • Путін підписав "угоди" про "входження до складу РФ" терористичних "ДНР" і "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей 30 вересня 2022 року.
Росія
окуповані території
"ДНР"
"ЛНР"
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