Дві області України не відповідають вимогам "зеленої" зони карантину

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

У Луганській області спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19: 2 вересня вони становили 51,4%, 1 вересня – 75,8% (при нормі не більш ніж 50%).

В Одеській області зафіксовано перевищення по цьому показнику: 53,7% і 70,2% відповідно.

Як відомом, 31 серпня рівень госпіталізацій був перевищений в Івано-Франківській та Чернігівській областях, а 1 вересня – у Львівській та Херсонській областях, але станом на 2 вересня ситуація стабілізувалася.

Усі регіони України поки потрапляють у "зелену зону", відповідно до адаптивного карантину.

2 вересня в Україні зафіксовано 2693 нових випадків коронавірусу.

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