Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Дві області України не відповідають вимогам "зеленої" зони карантину

Дві області України не відповідають вимогам "зеленої" зони карантину

3 вересня, 2021 п'ятниця
13:50
Суспільство кафе локдаун

В Україні два дні поспіль дві області не відповідають епідемічним вимогам карантину. Це Луганська та Одеська області

Про це свідчать дані МОЗ.

Так, Луганська та Одеська області вже два дні не відповідають зеленій зоні епідемічної небезпеки за рівнем госпіталізацій з COVID-19 чи підозрою на нього.

У Луганській області спостерігаються високі показники госпіталізації хворих на COVID-19: 2 вересня вони становили 51,4%, 1 вересня – 75,8% (при нормі не більш ніж 50%).

В Одеській області зафіксовано перевищення по цьому показнику: 53,7% і 70,2% відповідно.

Як відомом, 31 серпня рівень госпіталізацій був перевищений в Івано-Франківській та Чернігівській областях, а 1 вересня – у Львівській та Херсонській областях, але станом на 2 вересня ситуація стабілізувалася. 

Усі регіони України поки потрапляють у "зелену зону", відповідно до адаптивного карантину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганська область
Одеська область
хворі
карантин
новини України
Коронавірус
госпіталізовані
Читайте також:
Наталка Діденко
1 вересня, 2021 середа
В Україну йдуть суттєве похолодання, дощі й поривчастий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Анна Стеценко
1 вересня, 2021 середа
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
Казахстан - Україна
2 вересня, 2021 четвер
ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 4-го туру
Київ
+18
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.84
    Купівля 26.84
    Продаж 27.06
  • EUR
    Купівля 31.74
    Продаж 32.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, п'ятниця
3 вересня
16:54
тест корона
У Молдові невакцинованих вчителів зобов’язали здавати платні тести на коронавірус
16:46
дія
Українці зможуть авторизуватися в "Дії" через біометричний закордонний паспорт
16:37
Анна Стеценко
Паралімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
16:31
поїзд
Укрзалізниця відновлює рух потягів до Авдіївки
16:19
біткоін
Мінцифри: обіг криптовалют в Україні становить 1 млрд грн на добу
16:17
З 2020 року Держпраці майже на півмільйона зменшила кількість незадекларованих працівників
16:14
Зоя Овсій
Легкоатлетка Овсій здобула для України історичне золото на Паралімпіаді-2020
16:07
COVID
МОЗ назвало кількість випадків штаму коронавірусу "Дельта" в Україні
16:02
Владислав Кулач
Найкращий бомбардир минулого сезону УПЛ може залишити "Динамо" заради "Ворскли"
15:50
Олексій Резніков
"Це може бути прецедентом для інших мандатів ОБСЄ": Резніков щодо блокування Росією прикордонної місії
15:44
У центрі Києва обмежать рух транспорту 4 вересня
15:22
Семен Семенченко
Справа ПВК: суд залишив Семенченка під вартою
15:01
Ексклюзив
Євгенія Кравчук
"Часто лунає про міністра оборони": Кравчук про кадрові ротації в Кабміні
14:48
У Києві на Будинку профспілок повісили великий банер з екснардепом Мураєвим, його уже знімають
14:48
PR
Як віртуальна реальність допомагає продавати нерухомість
14:33
Едді Хірн
Промоутер назвав Усика "найскладнішим суперником в кар'єрі Джошуа"
14:29
Вчені COVID-19
У Південній Кореї виявили штам коронавірусу Mu
14:27
Міністерство фінансів
Мінфін розраховує утримати інфляцію в Україні в межах 10%
14:26
Ексклюзив
Шапка гетьмана Зеленського. Чи є у нього вибір крім українізації?
14:18
вибух ракети Alpha
У компанії Firefly Aerospace заявили, що вибух ракети Alpha був контрольованим
14:18
Денис Остапченко
Паралімпіада-2020: плавець Остапченко приніс Україні чергове золото
14:18
СБУ заочно повідомила про підозру колишньому "міністру держбезпеки" "ДНР"
14:09
снайпер
Окупанти на Донбасі тримають снайперів біля лінії розмежування, - розвідка
13:51
ЄС буде менше платити за вакцини AstraZeneca у разі затримок поставок
13:43
Українська документальна стрічка "Сила долі" здобула перемогу на Бельгійському кінофестивалі
13:28
Слуга народу
"Слуга народу" 6 вересня проведе з'їзд: обиратимуть кандидатів на довибори в Раду
13:26
мзс Росії
У Росії пояснили відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною
13:24
Людмила Денісова
Денісова вказує на порушення Конституції в законопроекті про олігархів і закликає направити його до Венеціанської комісії
13:10
Вимагали $20 тис. за співпрацю: СБУ затримала начальників Льотної академії та училища НАУ
13:10
страйк
Голодна відпустка: на Івано-Франківщині майже 900 учителів страйкують через заборгованість із зарплатні
12:59
Міралем П'янич
Зірковий футболіст "Барселони" знайшов несподіване місце продовження кар'єри
12:58
Рух опору капітуляції
Рух опору капітуляції подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР через державну зраду у справі “вагнергейту”
12:55
Євген Олейніков
Голова податкової розповів деталі законопроєкту про оподаткування доходів сумнівного походження
12:48
екологія
В найближчі 20 років в океані збільшиться втричі кількість пластику, - ООН
12:45
FlyOne
Молдовський лоукостер пропонує літати з Києва до Москви через Кишинів
12:25
Apple
Apple планує почати виробництво власних автомобілів у 2024 році, – ЗМІ
12:22
Забіхулла Муджахід
"Талібан" назвав Китай своїм головним партнером
12:09
На Луганщині СБУ виявила схрон бойовиків з елементами саморобного вибухового пристрою для терактів
12:03
Путін
Путін впевнений, що "між Україною та Росією відновляться стосунки у повному форматі"
11:58
СБУ на Рівненщині викрила схему розмитнення "євроблях" на 15 млн грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV