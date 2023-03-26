Двоє людей без документів задихнулися у товарному поїзді у США, є травмовані

Про це пишуть Reuters.

За даними поліції, у п'ятницю 24 березня правоохоронці виявили двох імовірних мігрантів, які не мали документів: люди задихнулися у вантажному поїзді. Ще 10 осіб, які потребували медичної допомоги, були доставлені вертольотом або машиною швидкої допомоги до лікарні на півдні Техасу.

Офіційні особи в Увладе, штат Техас, отримали анонімний екстрений дзвінок 911 із повідомленням про те, що численні іммігранти задихаються в поїзді. За словами правоохоронців, щонайменше 15 іммігрантів потребували негайної медичної допомоги.

Зазначається, що трагедія сталася неподалік від місця більш серйозного інциденту минулого року, коли 53 мігранти загинули в кузові тракторного причепа під час задушливої спеки під час спроби незаконного в'їзду.