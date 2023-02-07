Двоє українців, імовірно, загинули внаслідок землетрусу в Туреччині, четверо постраждали, - МЗС України
Внаслідок землетрусу у Туреччині двоє українців, імовірно, загинули, четверо – постраждали, загалом дипломати розшукали вже 38 громадян, ще 19 громадян не виходять на зв'язок
Про це у фейсбук написав речник МЗС Олег Ніколенко.
Він зазначив, що за повідомленням турецької сторони, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих.
"Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування. Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок", - розповів Олег Ніколенко.
МЗС також готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.
"Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - додав дипломат.
- Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини та північному заході Сирії за добу сталися два землетруси магнітудою понад сім балів (о 04:17 за місцевим часом – 7,7 бала та о 13:24 – 7,6 бала).
- В обід 7 лютого Ердоган повідомив, що кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 3549, постраждали понад 22 тис. осіб.
- За оцінками ВООЗ, кількість жертв землетрусу впродовж тижня може збільшитися у вісім разів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.67
Купівля 39.67Продаж 40.32
-
EUR
Купівля 42.17Продаж 43.08
- Актуальне
- Важливе