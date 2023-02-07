Про це у фейсбук написав речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що за повідомленням турецької сторони, внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих.

"Відомо також про 4 постраждалих українців. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування. Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян, взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок", - розповів Олег Ніколенко.

МЗС також готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Дипломати посольства зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

"Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - додав дипломат.