Двоє загиблих і троє поранених: росіяни продовжують обстріл цивільних обʼєктів в Авдіївці

Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко на своєму Telegram-каналі.



За його інформацією, у Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля.



Встановлено, що дві людини загинули. Ще троє поранені.

"Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють! За кожну смерть помстимося!" - обіцяє Кириленко.

Окупанти здійснили артобстріл по Сумах: горить склад з лакофарбовою продукцією.

У Харкові ракетним обстрілом зруйновано навчальний комплекс вишу, одна людина загинула.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb