Двоє загиблих і троє поранених: росіяни продовжують обстріл цивільних обʼєктів в Авдіївці
В Авдіївці російські окупанти продовжують обстрілювати житлові масиви, за попередніми даними є жертви
Про це повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко на своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, у Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля.
Встановлено, що дві людини загинули. Ще троє поранені.
"Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють! За кожну смерть помстимося!" - обіцяє Кириленко.
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