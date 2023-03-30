Двох фігурантів справи щодо "п'яних вечірок" у Києві випустили під заставу

Про це розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова у коментарі Громадському.

Зазначається, що під заставу по 402 тис. для кожного вийшли на свободу Ярослав Домбровський та Олег Захаров: першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, другого — в сексуальному насильстві.

Однак хлопцям на вимогу доведеться прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду та повідомляти їх про місце проживання чи роботи, а також не контактувати з потерпілими.

Інший фігурант, за версією правоохоронців — організатор вечірок, надалі перебуває під вартою без права на заставу. Андрій Ярина отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту.