Двох фігурантів справи щодо "п'яних вечірок" у Києві випустили під заставу
Двоє підозрюваних у справі про організацію п'яних вечірок у Києві, де знущалися з дівчат, вийшли під заставу в понад 400 тис. грн
Про це розповіла речниця Київської обласної прокуратури Олена Ковальова у коментарі Громадському.
Зазначається, що під заставу по 402 тис. для кожного вийшли на свободу Ярослав Домбровський та Олег Захаров: першого підозрюють у розповсюдженні порнографічного контенту, другого — в сексуальному насильстві.
Однак хлопцям на вимогу доведеться прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду та повідомляти їх про місце проживання чи роботи, а також не контактувати з потерпілими.
Інший фігурант, за версією правоохоронців — організатор вечірок, надалі перебуває під вартою без права на заставу. Андрій Ярина отримав підозру і в сексуальному насиллі, і в розповсюдженні порнографічного контенту.
- Нагадаємо, 1 лютого поліція в Києві затримала двох організаторів п'яних вечірок, на яких могли ґвалтувати та принижувати дівчат, ще шістьом вручили повістки. Також до хлопців прийшли з обшуками.
- Блогерів, які знущалися з дівчат та знімали це на відео, взяли під варту до 1 квітня без права на заставу. Пізніше правоохоронці оголосили про підозру третьому організатору п'яних вечірок у Києві.
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