Двох малолітніх дітей з батьками вдалось врятувати з тимчасово окупованих територій

Про це повідомляє Save Ukraine у фейсбуці.

"Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", - розповіли у благодійній організації.

Родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз сім'я перебуває в безпеці.

"Усього нашій команді вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей", - пише Save Ukraine.