Двох малолітніх дітей з батьками вдалось врятувати з тимчасово окупованих територій
Команді Save Ukraine вдалось врятувати з тимчасово окупованої території України двох малолітніх дітей і їхніх батьків
Про це повідомляє Save Ukraine у фейсбуці.
"Окупаційна влада примушувала батьків змінювати українські свідоцтва про народження дітей на документи російського зразка, а батька намагалися поставити на військовий облік", - розповіли у благодійній організації.
Родині вдалося вирватися й приїхати в Україну. Зараз сім'я перебуває в безпеці.
"Усього нашій команді вдалося повернути з Росії та тимчасово окупованих територій 213 українських дітей", - пише Save Ukraine.
- 1 грудня стало відомо, що росіяни відкривають "школи журналістики" на тимчасово окупованих територіях.
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