Двох посадовців німецького Мінекономіки підозрюють у шпигунстві на Росію

Про це пише видання ZEIT.

Зазначається, що навесні працівники міністерства звернулися до Федерального відомства з охорони конституції й попросили адміністративної допомоги.

"Вони зіткнулися з невідповідностями у внутрішніх документах щодо "Північного потоку-2" і рівня заповненості газових сховищ, а також у звіті про безпеку постачань газу у Німеччині. Багато документів поділяли російську точку зору, а аргументи часто не збігалися з офіційною лінією уряду", - йдеться у матеріалі.

Під час дискусій, які взимку точилися навколо питання постачань газу, чиновники міністерства, відповідальні за цей напрям, зайняли позицію, яка відхилялася від політичної лінії міністра Роберта Габека: рішення не вводити в експлуатацію газопровід "Північний потік-2".

Управління з охорони конституції Німеччини несе юридичну відповідальність за контррозвідку та в разі підозри має ініціювати перевірку спецслужбою. У цьому випадку перевірку розпочали уже після звернення до секретної служби працівників міністерства.

За словами Берліна, офіцери розвідки перевірили резюме підозрюваних і виявили біографічні аномалії, такі як навчальна поїздка до Росії в одному випадку. Вони також перевірили поїздки, аби з’ясувати, чи були вони виключно службовими, чи може мали підозрілі цілі.

Одним з аргументів проти роботи на Росію є те, що до Мінекономіки традиційно входили державні службовці, які в минулому дружньо ставилися як до російських корпорацій, так і до Кремля. Зокрема попередник Габека Петер Альтмаєр, а також його державний секретар Ульріх Нуссбаум розглядали "Північний потік-2" як проєкт "суверенного національного енергопостачання". Відповідно, багато високопосадовців були орієнтовані на Схід, зокрема у сфері, яка відповідала за питання газу та енергетики.

17 серпня у Федеральній службі захисту конституції Німеччини заявили про очікування посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці. Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.

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