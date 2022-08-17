У Німеччині очікують активізації російської пропаганди і шпигунів у найближчі місяці
Федеральна служба захисту конституції Німеччини очікує посилення російської пропаганди та шпигунської діяльності в найближчі місяці
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на Федеральну службу захисту конституції Німеччини.
"Росія використовує проблеми, пов'язані з енергопостачанням Європи, зокрема, як гібридний важіль", - заявили у відомстві.
Там стверджують, що за допомогою цілеспрямованого поширення неправдивої інформації про дефіцит газу та підвищення цін робиться спроба розпалити побоювання щодо можливого дефіциту енергії та продовольства в Німеччині, який становить загрозу для існування.
"Російська пропаганда, швидше за все, посилиться в екстремістському середовищі та підживить наративи змови з метою вбити клин у наше суспільство", – йдеться в заяві Служби захисту конституції.
Також слід очікувати, що російська держава "продовжуватиме активізувати та адаптувати свої спроби політичної та військової розвідки", кажуть у відомстві.
Згідно з оцінкою спецслужби, російська загарбницька війна та її вплив на економіку та ситуацію з постачанням у Німеччині мають високий потенціал для використання екстремістами.
Також можна помітити, що різні актори "все більше зосереджуються на цьому комплексі тем" і хочуть використовувати його для мобілізації прибічників. Оскільки це стосується як правих, так і лівих екстремістів, а також ворогів конституції, які не можуть бути віднесені до жодної з двох категорій, для моніторингу цієї діяльності було створено "спеціальне оцінювання", заявили у відомстві.
- Російська служба DW поширювала заклики визнати Україну "терористичною державою". 17 серпня МЗС України наголосили, що Deutsche Welle – це державна структура, яка фінансується німецькими платниками податків й закликали німецьких партнерів до реакції на поширення проросійських тез щодо України.
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