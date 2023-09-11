Джокович переміг росіянина у фіналі US Open
Сербський тенісист Новак Джокович переміг росіянина Даниїла Медведєва у фіналі Відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У ніч проти 11 вересня у фіналі в Нью-Йорку Джокович переграв Медведєва, який виступав на турнірі в нейтральному статусі, з рахунком 6:3, 7:6 (7:5), 6:3.
Серб виграв 24-й в кар'єрі титул на турнірах найпрестижнішої серії Grand Slam. За цим показником він оновив власний рекорд та відірвався від іспанця Рафаеля Надаля на два трофеї. Безпосередньо на US Open серб переміг вчетверте.
Переможницею жіночого турніру стала Корі Гофф. 10 вересня у фіналі американка переграла білоруску Аріну Соболенко, яка виступає у нейтральному статусі - 2:6, 6:3, 6:2. Гофф виграла турнір Grand Spam вперше у кар'єрі.
US Open
Нью-Йорк, США
10 вересня
Жінки. Фінал
Корі Гофф (США) - Аріна Соболенко 2:6, 6:3, 6:2
11 вересня
Чоловіки. Фінал
Новак Джокович (Сербія) – Данило Медведєв 6:3, 7:6 (7:5), 6:3
- 3 вересня українська тенісистка Еліна Світоліна програла американці Джессіці Пегулі у третьому колі US Open.
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