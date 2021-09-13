Джокович програв росіянину у фіналі US Open

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У фінальному поєдинку одиночного розряду US Open Новак Джокович поступився Данилу Медвєдєву у трьох сетах з однаковим рахунком 4:6.



У рейтингу ATP серб Джокович йде першим, а росіянин Медвєдєв - другий.



US Open



12 вересня



Одиночний розряд. Фінал



Данило Медвєдєв (Росія) - Новак Джокович (Сербія) 6:4 | 6:4 | 6:4

31 липня найкращий тенісист світу серб Новак Джокович залишив Олімпійські ігри у Токіо без нагороди.