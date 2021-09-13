Джокович програв росіянину у фіналі US Open
У фіналі US Open перша ракетка світу Новак Джокович програв росіянину Данилу Медвєдєву
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фінальному поєдинку одиночного розряду US Open Новак Джокович поступився Данилу Медвєдєву у трьох сетах з однаковим рахунком 4:6.
У рейтингу ATP серб Джокович йде першим, а росіянин Медвєдєв - другий.
US Open
12 вересня
Одиночний розряд. Фінал
Данило Медвєдєв (Росія) - Новак Джокович (Сербія) 6:4 | 6:4 | 6:4
- 31 липня найкращий тенісист світу серб Новак Джокович залишив Олімпійські ігри у Токіо без нагороди.
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