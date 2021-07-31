Олімпіада-2020: Джокович став співавтором найгучнішої сенсації Ігор у Токіо

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні у Токіо у матчі за бронзу лідер світового рейтингу Новак Джокович програв іспанцю Пабло Карреньо-Бусто 4:6, 7:6 (8:6), 3:6.

Таким чином, головний фаворит Олімпіади-2020 залишився взагалі без нагороди. У Японії серб мав змагатися за бронзу в міксті, де він виступав у парі з Ніною Стоянович, але не вийшов на матч за третє місце.

34-річний Джокович є бронзовим призером Олімпіади-2008 в одиночному розряді.

Золото Олімпіади-2020 розіграють росіянин Карен Хачанов та німець Саша Звєрєв, який переміг серба у півфіналі.

Нагадаємо, 31 липня американка Кеті Ледекі виграла золото у плаванні на 800 м вільним стилем та стала семиразовою олімпійською чемпіонкою.

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