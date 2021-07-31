Токіо-2020: Американка стала другою в історії семиразовою олімпійською чемпіонкою з плавання
Американка Кеті Ледекі виграла золото у плаванні на 800 м вільним стилем та стала семиразовою олімпійською чемпіонкою
Про це повідомляє MisterChip у twitter.
Завдяки перемозі у Токіо, 24-річна американка стала другою спортсменкою в історії в жіночому плаванні на Олімпійських іграх, якій вдалося виграти сім золотих медалей: шість - в одиночних змаганнях і одну - в естафеті.
Лідером за цим показником є інша американка - Дженні Томпсон, у якої вісім нагород - усі в естафетах.
За сім змагальних днів збірна України здобула на Олімпіаді-2020 чотири бронзові нагороди. Медалі виграли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м та плавець Михайло Романчук на дистанції 800 м вільним стилем.
- Нагадаємо, після першого змагального тижня на Олімпіаді-2020 в загальному медальному заліку з 18 золотими, 9 срібними та 11 бронзовими медалями лідирує Китай.
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