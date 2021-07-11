Джокович вшосте став переможцем Вімблдонського турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Джокович переграв Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Після невдалого першого сету серб взяв три партії поспіль та виграв свій третій титул турнірів "Великого шолому" у 2021 році.

Тривалість зустрічі склала 3 год. 27 хв. Джокович виконав 6 ейсів, зробив 4 подвійні помилки та реалізував 6 брейк-поїнтів з 15. На рахунку італійця 16 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 2 брейка при 7 брейк-поїнтах.

Серб переміг на Вімблдоні вшосте у кар'єрі. Рекордсменом за кількістю титулів у британському турнірі "Великого шолому" є швейцарець Роджер Федерер. На його рахунку вісім перемог.

Для Маттео Берреттіні цей фінал став першим на турнірах "Великого шолому".

Вімблдон

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Фінал

11 липня

Новак Джокович (Сербія) - Маттео Берреттіні (Італія) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3

Нагадаємо, 10 липня перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті перемогла у фіналі Вімблдону чешку Кароліну Плішкову.

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