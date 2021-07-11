Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Джокович вшосте став переможцем Вімблдонського турніру

Джокович вшосте став переможцем Вімблдонського турніру

11 липня, 2021 неділя
21:27
Спорт Новак Джокович

Сербський тенісист Новак Джокович переміг італійця Маттео Берреттіні у фіналі Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.TV.  

Джокович переграв Берреттіні з рахунком 6:7 (4:6), 6:4, 6:4, 6:3. Після невдалого першого сету серб взяв три партії поспіль та виграв свій третій титул турнірів "Великого шолому" у 2021 році. 

Тривалість зустрічі склала 3 год. 27 хв. Джокович виконав 6 ейсів, зробив 4 подвійні помилки та реалізував 6 брейк-поїнтів з 15. На рахунку італійця 16 подач навиліт, 3 подвійні помилки і 2 брейка при 7 брейк-поїнтах.

Серб переміг на Вімблдоні вшосте у кар'єрі. Рекордсменом за кількістю титулів у британському турнірі "Великого шолому"  є швейцарець Роджер Федерер. На його рахунку вісім перемог.

Для Маттео Берреттіні цей фінал став першим на турнірах "Великого шолому".

Вімблдон

Чоловіки

Фінал

11 липня

Новак Джокович (Сербія) - Маттео Берреттіні (Італія) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

теніс
Новак Джокович
Великий Шолом
Вімблдон
Читайте також:
Игорь Коломойский
10 липня, 2021 субота
Понад 2000 жителів Новогалещинської ОТГ на Полтавщині залишися без електроенергії через рейдерську атаку олігарха Коломойського
10 липня, 2021 субота
Нова стратегія нацбезпеки Росії свідчить, що росіяни налякані, Путін будує “залізну завісу” від Заходу, – Орешкін
10 липня, 2021 субота
Збірну Англії покарали за інцидент зі скандальним пенальті у півфіналі Євро-2020
Київ
+31
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.17
    Купівля 27.17
    Продаж 27.41
  • EUR
    Купівля 32.08
    Продаж 32.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
11 липня
22:49
Оновлено
Італія - Англія
Італія - Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020
22:47
Світлана Тихановська
Литва відповіла на вимогу режиму Лукашенка видати Тихановську
22:24
Майя Санду
Проєвропейська партія Санду перемагає на парламентських виборах у Молдові, - екзитпол
22:00
Портников пояснив, коли українська політика вийде зі стану безвиході
21:42
Папа Римський Франциск
Папа Римський після операції прочитав недільну молитву з балкону лікарні
21:11
Антиурядові протести у Тбілісі
У Грузії спалахнули антиурядові протести після смерті телеоператора, якого побили противники ЛГБТ
20:44
Італія - Англія, фінал Євро-2020
Італія - Англія: стартові склади команд на фінал Євро-2020
20:30
Ексклюзив
Путін і Ко перейшли від ідеології КДБ-ФСБ до НСДАП. Це вже чистий расизм, - політолог Олександр Морозов
20:12
Володимир Зеленський (праворуч)
Зеленський прибув з візитом до Німеччини
19:53
У Києві позашляховик в’їхав у маршрутку
19:34
Північний потік-2
У компанії Nord Stream 2 заявили, що добудують "Північний потік-2" у серпні
19:05
Космоліт Unity
Мільярдер Бренсон здійснив перший космічний туристичний політ та успішно повернувся на Землю
18:50
Андрій Шевченко
Шевченко заявив про намір залишити збірну України
18:35
ООС
11 липня на фронті: російські окупанти здійснили три обстріли
18:17
Володимир Зеленський, збірна України, Олімпіада-2020
Завдяки вам лунає "Ще не вмерла": Зеленський провів українських спортсменів на Олімпіаду-2020
17:45
Річард Бренсон
Британський мільярдер Бренсон летить у космос. НАЖИВО
17:12
Майя Санду
Дострокові парламентські вибори у Молдові визнані такими, що відбулися
16:51
королева Єлизавета
Єлизавета II звернулася до футболістів збірної Англії перед фіналом Євро-2020
16:35
"Допоможемо утилізувати". Ветерани війни на Сході завітали в крамницю одягу московського репера Гуфа у Києві
16:19
Ліонель Мессі з Кубком Америки
Аргентина перемогла Бразилію у фіналі Кубка Америки, Мессі здобув перший у кар'єрі трофей зі збірною
15:56
Тбілісі, акція проти маршу ЛГБТ
У Грузії помер телеоператор, якого під час акції побили противники ЛГБТ
15:44
Інтерв’ю
Паліндром
Паліндром – це я справжній, який не боїться видатися смішним, – львівський репер Степан Бурбан
15:39
Світлана Тихановська
Кулеба розповів подробиці зустрічі Зеленського та Тихановської у Литві
15:21
Конор Макгрегор
Макгрегор через жахливий перелом програв Пуар'є у головному бою року в UFC
14:39
Вибори в Молдові. Озвучено явку на 14.00
14:18
З "ковідного" фонду вкрали 124 млн грн, - Держаудитслужба
14:00
Мільярдер Бренсон вирушає у космос
14:00
Ексклюзив
В Інституту національної пам’яті є кошти для фінансування “Бабиного Яру”, але це має бути проєкт української держави, – Гарань
13:41
ЗСУ підійшли впритул до Докучаєвська, - ЗМІ
13:13
вакцина
Pfizer заявить про необхідність третьої дози вакцини, - Washington Post
12:47
Нового скандального гендиректора Миколаївської ТЕЦ Клецова, що допомагав "ДНР", відсторонять для перевірки
12:24
Син правителя Туркменістану отримав посаду віцепрем'єра
12:00
Ексклюзив
Олексій Гарань
Рейтинг президента поки ще високий завдяки популізму та перепозиціонуванню Зеленського у державника й патріота, – Гарань
11:55
Чернівці знову без води. Водогін з Дністра ремонтують вже три тижні
11:21
Соліст "Бумбоксу" підтримав білорусів: "Ви наші найближчі родичі"
11:09
Інтерв’ю
Ніна Южаніна
"Дорожчі харчі, житло, комуналка: нові податки вдарять не по олігархах, а по простих людях", – економістка Ніна Южаніна
11:00
У центрі Києві схопили молодика, що виривав мобілки в перехожих
10:36
У Кропивницькому cпорудять кафедральний собор ПЦУ
10:15
В окупованому Севастополі зі скелі зірвалася жінка
10:00
Репер Серьога обійнявся з Лукашенком
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV