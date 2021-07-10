Визначилася переможниця Вімблдонського турніру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Барті перемогла з рахунком 6:3, 6:7 (4: 7), 6:3. Зустріч тривала 1 год. 55 хв.

Австралійка сім разів подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала шість з восьми брейк-поїнтів. Плішкова зробила шість ейсів, п'ять разів помилилася на подачі і взяла чотири подачі суперниці.

Для Барті титул став 12-м в кар'єрі, четвертим у сезоні-2021 і другим на турнірах "Великого шолому" після "Ролан Гаррос-2019". Вімблдон австралійка виграла вперше.

Вімблдон

Жіник. Фінал

10 липня

Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3