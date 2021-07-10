Визначилася переможниця Вімблдонського турніру
Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті перемогла у фіналі Вімблдону чешку Кароліну Плішкову
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Барті перемогла з рахунком 6:3, 6:7 (4: 7), 6:3. Зустріч тривала 1 год. 55 хв.
Австралійка сім разів подала навиліт, припустилася семи подвійних помилок і реалізувала шість з восьми брейк-поїнтів. Плішкова зробила шість ейсів, п'ять разів помилилася на подачі і взяла чотири подачі суперниці.
Для Барті титул став 12-м в кар'єрі, четвертим у сезоні-2021 і другим на турнірах "Великого шолому" після "Ролан Гаррос-2019". Вімблдон австралійка виграла вперше.
Вімблдон
Жіник. Фінал
10 липня
Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія) 6:3, 6:7 (4:7), 6:3
- Нагадаємо, 1 липня українські тенісистки Еліна Світоліна та Марта Костюк припинили боротьбу на Вімблдонському турнірі у другому раунді.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.17
Купівля 27.17Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.08Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе