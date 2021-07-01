Українки Світоліна та Костюк програли у другому раунді Вімблдону

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 5-те місце, програла у другому колі 44-й ракетці світу Магді Лінетт з Польщі - 3:6, 4:6.

Марта Костюк (70) впевнено виграла у латвійки Анастасії Севастової (56) перший сет - 6:1, однак програла наступні дві партії - 4:6, 3:6.

Таким чином, на Вімблдоні в одиночному розряді не залишилося жодної представниці України.

Вімблдон

Жінки

Друге коло

1 липня

Магда Лінетт (Польща) - Еліна Світоліна (Україна) 6:3, 6:4

Анастасія Севастова (Латвія) - Марта Костюк (Україна) 1:6, 6:4, 6:3