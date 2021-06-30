Світоліна з перемоги стартувала на найпрестижнішому тенісному турнірі Вімблдон
У першому колі Вімблдона Еліна Світоліна перемогла бельгійку Елісон ван Ейтванк
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч тривав 1 годину та 44 хвилини. Українка зробила 5 подач навиліт, допустила 4 подвійні помилки, реалізувала 6 з 11 брейкпойнтів. Світоліна перемогла ван Ейтванк, за підсумками трьох сетів - 6:3, 2:6, 6:3.
У другому колі Еліна Світоліна зіграє з представницею Польщі Магдою Лінетт (№44 WTA).
Вімблдон
30 червня
перше коло
Еліна Світоліна (Україна) - Елісон ван Ейтванк (Бельгія) 6:3 | 2:6 | 6:3
- 29 червня стало відомо, що Україну на Олімпіаді-2020 в Токіо представлять п'ять тенісисток.
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