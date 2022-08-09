Джонсон і Макрон заявили, що підтримуватимуть Україну, скільки знадобиться
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та президент Франції Емманюель Макрон підтвердили свою рішучість підтримувати Україну
Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами телефонної розмови двох лідерів.
Борис Джонсон та Емманюель Макрон обіцяють також підтримувати високий рівень координації для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях.
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Джонсон і Макрон погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції щодо навчання та оснащення українських військ мають важливе значення в ході війни, і що не можна допустити, щоб Захід втомився від війни.
- Наприкінці липня Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій".
- 26 липня Макрон звернувся до країн Африки із закликом допомогти Україні. За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.
- Наприкінці липня з'явилися повідомлення про те, що Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО.
- 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.
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