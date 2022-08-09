Про це йдеться у повідомленні Єлисейського палацу за результатами телефонної розмови двох лідерів.

Борис Джонсон та Емманюель Макрон обіцяють також підтримувати високий рівень координації для задоволення потреб українців у військових, гуманітарних та економічних питаннях.

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Джонсон і Макрон погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції щодо навчання та оснащення українських військ мають важливе значення в ході війни, і що не можна допустити, щоб Захід втомився від війни.

Наприкінці липня Макрон назвав Росію "однією з останніх колоніальних імперій".

26 липня Макрон звернувся до країн Африки із закликом допомогти Україні. За його словами, позиція африканців щодо війни РФ проти України є лицемірною.

Наприкінці липня з'явилися повідомлення про те, що Джонсон може замінити Столтенберга на посаді генсека НАТО.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

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