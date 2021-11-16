Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме тренер найкращого боксера світу
Британський боксер Ентоні Джошуа веде переговори про співпрацю з мексиканським тренером Едді Рейносо
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
За його інформацією, Едді Рейносо провів переговори з промоутером британського важковаговика Едді Хірном та підкреслив, що Ентоні Джошуа сповна не використовує свої фізичні здібності.
"У Ентоні багато фізичних якостей. І я вважаю, що він ними не користується", - сказав Рейносо.
Ентоні Джошуа вирішив знайти нового тренера після поразки від українця Олександра Усика, який позбавив британця чемпіонських поясів.
Едді Рейносо є тренером абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканця Сауля Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії журналу The Ring.
Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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20 жовтня стало відомо, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.
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