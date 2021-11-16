Джошуа до реваншу з Усиком готуватиме тренер найкращого боксера світу

Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.

За його інформацією, Едді Рейносо провів переговори з промоутером британського важковаговика Едді Хірном та підкреслив, що Ентоні Джошуа сповна не використовує свої фізичні здібності.

"У Ентоні багато фізичних якостей. І я вважаю, що він ними не користується", - сказав Рейносо.

Ентоні Джошуа вирішив знайти нового тренера після поразки від українця Олександра Усика, який позбавив британця чемпіонських поясів.

Едді Рейносо є тренером абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) мексиканця Сауля Альвареса, який очолює рейтинг найкращих боксерів світу, незалежно від вагової категорії журналу The Ring.

Усик 25 вересня у Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



20 жовтня стало відомо, що Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика розпочав пошуки нового тренера.

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