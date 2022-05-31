Про це повідомляє інсайдер Майкл Коппінджер у twitter.

За його інформацією, Гарсія прибуде до Великої Британії, де готуватиме Джошуа до поєдинку з Усиком. Впродовж усієї кар'єри британця тренував співвітчизник Роб Маккракен, якого розкритикували після першого бою з українцем, який у вересні 2021 року завершився впевненою перемогою Олександра Усика за очками.

Роберта Гарсію визнавали найкращим тренером світу 2012 року.

Очікується, що реванш Джошуа та Усика відбудеться 23 липня в Саудівській Аравії.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

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