Джошуа вирішив знайти нових тренерів після поразки від Усика

Про це повідомляє "Трибуна".



Красюк розповів, що Джошуа збирається показати щось нове.



"Джошуа покаже щось новеньке, оскільки інакше реванш немає сенсу. Зараз Джошуа поїхав до Америки з гастролями залами, поспілкувався з тренерами, постійно хоче вчитися. Це класно. Обіцяє, що реванш буде іншим. Новий тренер у нього буде і не один. У нього і так був не один тренер у цьому тренувальному таборі. Він любить, коли є тренер з кожної дисципліни. Я не знаю, правильно це чи ні, але має право на життя", – сказав промоутер Олександр Красюк.

Олександр Усик 25 вересня 2021 року в Лондоні переміг Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).