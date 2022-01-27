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Джошуа зруйнував плани Усика та Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу, - talkSPORT

27 січня, 2022 четвер
14:10
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа не дозволив співвітчизнику Тайсону Ф'юрі провести з українцем Олександром Усиком поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє talkSPORT

За інформацією видання, Ентоні Джошуа та ще один британець Ділліан Вайт відмовилися від відступних, які їм пропонували за відмову від поєдинків проти Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, відповідно. 

Джошуа за це обіцяли 15 млн фунтів, Вайту - 5 млн фунтів. 

Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу. 

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа. 

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Ділліан Вайт
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