Джошуа зруйнував плани Усика та Ф'юрі про бій за звання абсолютного чемпіона світу, - talkSPORT
Британський боксер Ентоні Джошуа не дозволив співвітчизнику Тайсону Ф'юрі провести з українцем Олександром Усиком поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу
Про це повідомляє talkSPORT.
За інформацією видання, Ентоні Джошуа та ще один британець Ділліан Вайт відмовилися від відступних, які їм пропонували за відмову від поєдинків проти Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі, відповідно.
Джошуа за це обіцяли 15 млн фунтів, Вайту - 5 млн фунтів.
Передбачалося, що Джошуа, у разі згоди, зустрінеться з переможцем поєдинку Ф'юрі - Усик. Вайт після цього також мав провести бій з абсолютним чемпіоном світу.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Навесні він має зустрітися у реванші з Ентоні Джошуа.
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), Ділліан Вайт - обов'язковий претендент на його пояс.
- Нагадаємо, 27 січня Тайсон Ф'юрі заявив, що Ентоні Джошуа втратив $90 млн через рішення негайно провести реванш з Олександром Усиком.
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