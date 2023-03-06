Про це заявив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак під час наради з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в регіоні.

За його словами, на початку повномасштабного вторгнення цивільним видали зброю для захисту своїх родин і домівок. Після стабілізації ситуації в регіоні частина людей повернула зброю, решта ж залишила її "на руках".

"Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку", - наголосив Лисак.

Очільник ОВА додав, що на нараді також обговорили питання щодо розмінування територій. Він наголосив, що завершити його необхідно до початку весняних польових робіт.

Крім того, з правоохоронцями поговорили про продовження наведення ладу у криміногенній ситуації регіону.