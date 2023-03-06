"Є 10 днів": очільник Дніпропетровщини закликав цивільних повернути зброю, видану на початку масштабного вторгнення
Цивільні упродовж 10 днів повинні повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, які отримали на початку повномасштабного вторгнення
Про це заявив очільник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак під час наради з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в регіоні.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення цивільним видали зброю для захисту своїх родин і домівок. Після стабілізації ситуації в регіоні частина людей повернула зброю, решта ж залишила її "на руках".
"Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз наголошую, у них є 10 днів, починаючи з сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку", - наголосив Лисак.
Очільник ОВА додав, що на нараді також обговорили питання щодо розмінування територій. Він наголосив, що завершити його необхідно до початку весняних польових робіт.
Крім того, з правоохоронцями поговорили про продовження наведення ладу у криміногенній ситуації регіону.
- У ніч з 5 на 6 березня російські війська запустили чотири дрони по території Дніпропетровської області.
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