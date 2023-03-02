"Є амбітні плани виробництва дронів": Рада планує збільшити видатки Держбюджету на оборону
Верховна Рада України планує збільшити видатки Держбюджету на оборону, зокрема виділити кошти на виробництво дронів. Потрібно 30 млрд гривень
Про це нардеп від "Слуги Народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала в інтерв'ю LB.UA.
"Є велика дискусія – необхідність збільшити видатки на закупівлю безпілотників, на так звану армію дронів. Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут ідеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела", - заявила народна обраниця.
"У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - додала вона.
- 24 лютого Верховна Рада України ухвалила перші зміни до Держбюджету, зокрема щодо фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення.
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