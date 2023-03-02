Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка "Є амбітні плани виробництва дронів": Рада планує збільшити видатки Держбюджету на оборону

"Є амбітні плани виробництва дронів": Рада планує збільшити видатки Держбюджету на оборону

2 березня, 2023 четвер
17:32
Економіка Верховна Рада

Верховна Рада України планує збільшити видатки Держбюджету на оборону, зокрема виділити кошти на виробництво дронів. Потрібно 30 млрд гривень

Про це нардеп від "Слуги Народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала в інтерв'ю LB.UA.

"Є велика дискусія – необхідність збільшити видатки на закупівлю безпілотників, на так звану армію дронів. Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут ідеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела", - заявила народна обраниця.

"У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - додала вона.

  • 24 лютого Верховна Рада України ухвалила перші зміни до Держбюджету, зокрема щодо фінансування для новостворених Мінвідновлення та Державного агентства відновлення.
Новини
Україна
Верховна Рада
безпілотник
Читайте також:
на фото Новокраматорський машинобудівний завод
27 лютого, 2023 понедiлок
В Україні припиняє роботу найбільший в Європі завод важкого машинобудування
2 березня, 2023 четвер
В ISW розповіли, навіщо Лукашенко відвідав Китай і чому результати поїздки вигідні Путіну
Лукашенко та Сі Цзіньпін
2 березня, 2023 четвер
Приймаючи Лукашенка, Китай робить пас Путіну, - Огризко
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.47
    Купівля 38.47
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 40.28
    Продаж 41.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 березня
18:37
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС
18:20
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
Із Куп’янської громади Харківщини почали обов’язкову евакуацію родин із дітьми й маломобільних мешканців
18:19
Розвідував позиції ЗСУ у прикордонні: на Сумщині затримали шпигуна із Росії
18:07
OPINION
Григорій Маленко
Топ-менеджери великих компаній мають працювати, сидячи в камері
18:00
AirMoldova
AirMoldova скасувала рейси з Кишинева у п'яти напрямках через "операційні труднощі"
17:55
На Львівщині запустили нову сонячну електростанцію
Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері: подробиці
17:52
Володимир Зеленський
Зеленський призначив начальником Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка
17:46
Aliexpress заблокував росіянам купівлю дронів, - ЗМІ
17:41
Олександр Мамай
Умовний термін та 2 млн на ЗСУ: суд оголосив вирок меру Полтави Мамаю, який пішов на угоду зі слідством
17:30
Ексклюзив
Зеленський і Путін
Путін зрозумів, що воєнної перемоги не отримає, - дипломат Огризко
17:17
Співзасновник "Монобанку" закликав українських підприємців вкладати гроші у виробництво високоточної зброї
17:17
Київ
За рік майже 20% мешканців Києва втратили роботу, а 45% переселенців у столиці безробітні, - опитування
17:15
Пошкоджений літак на аеродромі "Мачулищі"
Білоруські партизани показали, як їхній дрон під час розвідки сідав на РЛС літака А-50У в Мачулищах
17:04
В Україні відкрили перший банк зберігання крові
16:55
хвороба
У МОЗ заявили, що зимова хвиля коронавірусу може завершитись за 2 тижні
16:48
Ексклюзив
Mirage 2000
Дискусія про передачу Україні бойових літаків західного виробництва просувається швидше, ніж ми уявляємо, - військовий експерт Киричевський
16:40
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:29
Росіяни обстріляли з дронів чергу по гуманітарну допомогу на Херсонщині, є поранені, серед них дитина
16:28
путін
У Швейцарії судитимуть чотирьох банкірів, які допомагали приховувати статки Путіна
16:25
На тимчасово окупованій території Луганщини автовласників змушують перереєстровувати номерні знаки на російські
16:16
парламент Молдови
Парламент Молдови засудив російську агресію проти України
16:04
Одного з чоловіків росіяни розстріляли в авто: у Бородянці виявили нове поховання мирних мешканців
16:00
OPINION
Борислав Береза
"Гляйвіц" на Брянщині
15:54
ПЦУ
ПЦУ опублікувала традиційний та оновлений календар релігійних свят у березні 
15:53
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр розвінчала три російські наративи про Бахмут, які поширюють пропагандисти
15:29
Олаф Шольц
Мир не може бути укладений за спиною України, – Шольц
15:29
Міністри G20 не погодили позицію щодо війни в Україні: опубліковано підсумковий документ
15:14
Новини компаній
Автівка від благодійників врятувала 28 поранених на фронті
15:10
Київ
Сухо, без істотних опадів: прогноз погоди на 3 березня від Наталки Діденко
15:09
Оновлено
Обстріл багатоповерхівки в Запоріжжі: відомо про трьох загиблих, під завалами можуть бути люди
15:07
Андрюс Кубілюс
Експрем’єр Литви Кубілюс спрогнозував вступ України до ЄС у 2029 році
14:55
Придністров'я
У Молдові розквітають ознаки гібридної війни, водночас Україна готова до загрози із Придністров’я, - Гуменюк
14:50
Блінкен та Лавров
Блінкен і Лавров спілкувались на полях саміту G20 менше 10 хвилин: Reuters дізналося деталі розмови
14:31
Ракетоносій "калібрів"
Росіяни економлять ракети, але загроза ударів не зменшилась: у Чорному морі досі перебуває 4 ракетоносії
14:27
система оповіщення
У Києві встановили нову систему оповіщення, яка може тиждень працювати без світла
14:17
Ексклюзив
Володимир Огризко
Постачання Китаєм летальної зброї Росії не буде, - дипломат Огризко
14:09
вчитель гроші
Окупанти на Запоріжжі заборгували бюджетникам зарплату за 2 місяці, – Центр нацспротиву
14:09
McDonald's
McDonald's невдовзі відновить роботу ресторанів у Дніпрі та Одесі
14:03
обстріл Херсонщина
Росіяни обстріляли Білозерку, поранено двох людей
14:03
Іл-76
У Росії під час випробувань на Ульянівському авіазаводі вибухнув військово-транспортний літак Іл-76МД
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV