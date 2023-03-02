Про це нардеп від "Слуги Народу", голова комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа сказала в інтерв'ю LB.UA.

"Є велика дискусія – необхідність збільшити видатки на закупівлю безпілотників, на так звану армію дронів. Є амбітні плани виробництва дронів в Україні. Тому це в нас першочергова потреба. Тут ідеться про 30 млрд грн. Принципова підтримка цього є. З Резервного фонду виділено перші 10 млрд грн. Щодо коштів з бюджету – будемо шукати джерела", - заявила народна обраниця.

"У нас стане більше розуміння наших фінансових можливостей після того, як визначимося з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом", - додала вона.