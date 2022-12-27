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Є багато країн в світі, які мають підстави бути незадоволеними перебуванням Росії в ООН, - дипломат Єльченко

27 грудня, 2022 вiвторок
15:02
Світ Володимир Єльченко

Росія стала агресором світового рівня ще задовго до початку війни проти України, тому багато країн мають підстави, щоб бути незадоволеними тим, що РФ є членом ООН

Про це в ефірі Еспресо розповів дипломат, колишній постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Система колективної безпеки, яка була створена в 1945 році шляхом створення ООН та підписання статуту організації - спаплюжена діями РФ. Ці дії розпочались задовго агресії проти України. Лівія, Косово, взагалі Балкани, Сирія. Я вже не кажу про Грузію в 2008 році", - зазначив він.

На думку дипломата, Росія стала агресором світового рівня ще задовго до початку війни проти України.

"Я б ще згадав Близький Схід в цілому і країни Африки - ПВК Вагнер в Малі та ЦАР. Ще Венесуела. Скрізь тягнуться "пухнасті" російські руки. Є багато країн та регіонів в світі, які мають всі підстави, щоб абсолютно бути незадоволеними, тим, що РФ є членом ООН. Та ще сидить в Раді безпеки і зловживає правом вето на кожному кроці", - підсумував Єльченко.

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Україна
Росія
ООН
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