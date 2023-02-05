Є досвід та засоби, щоб вражати піхотний вал РФ, - боєць батальйону "Свобода" Нацгвардії Лисенко
Сили оборони мають засоби та досвід, щоб відбивати постійні піхотні атаки на Бахмутському напрямку
Про це розповів боєць батальйону "Свобода" Ярослав Лисенко в ефірі Еспресо.
Він повідомив про ситуацію з російськими військами на Бахмутському напрямку.
"Ми тут вже бачили спецпідрозділи морських піхотинців, які тільки можуть плескатися на свої свята у фонтанах. Ми вже бачили вагнерівців, які виявились злочинцями, котрі просто з задоволенням здаються у полон, ми бачили мобіків", - зазначив Лисенко
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Нацгвардієць додав, що станом на зараз, "ми маємо достатній досвід, щоб перемолоти всіх, кого зашле РФ".
"У нас і досвід, і вогневі засоби (їх недостатньо), щоб уразити вал з піхоти. Вони біжать по 30-40 душ одразу після пострілу установки розмінування. які прокладають їм шлях до наших траншей. Немає у росіян новітніх засобів ні в руках, ні в головах. Вони намагаються нас подавити величезною кількістю живої сили. Вона буде мертвою і ми переможемо", - підсумував він.
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