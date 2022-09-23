Є два головні варіанти протидії на застосування ядерної зброї Путіним, - дипломат Веселовський
Андрій Веселовський, дипломат та постійний представник України при ЄС (2008-2010), зазначив, що на ядерну агресію Росію окрім варіанту відповіді ядерною зброєю є більш можливий та прийнятний варіант для Заходу - застосувати сучасну високотехнологічну зброю з вибірковим ураженням
Про це він розповів в етері Еспресо.
Андрій Веселовський зауважив, що багато останнім часом з'явилося публікацій та експертних думок на тему застосування Путіним ядерної зброї.
"Раніше використання ядерної зброї вважалося неможливим, а останнім часом не тільки припускається, але й вже пропонуються певні способи протидії. І є два головних варіанти. У першому варіанті, якщо Путін застосовує ядерну зброю, то одна з країн НАТО, не будемо її називати, відповідає ядерною зброєю такого ж масштабу та рівня проти того місця, звідки була направлена ядерна зброя. Другий варіант - у відповідь застосовується не ядерна зброя, а сучасна високотехнологічна зброя з вибірковим ураженням, і це більш можливий та прийнятний варіант для Заходу, бо зменшує ризик повномасштабної світової ядерної війни. До такого другого варіанту зараз схиляються експерти", - прокоментував дипломат.
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