Про це він розповів в етері Еспресо.



Андрій Веселовський зауважив, що багато останнім часом з'явилося публікацій та експертних думок на тему застосування Путіним ядерної зброї.



"Раніше використання ядерної зброї вважалося неможливим, а останнім часом не тільки припускається, але й вже пропонуються певні способи протидії. І є два головних варіанти. У першому варіанті, якщо Путін застосовує ядерну зброю, то одна з країн НАТО, не будемо її називати, відповідає ядерною зброєю такого ж масштабу та рівня проти того місця, звідки була направлена ядерна зброя. Другий варіант - у відповідь застосовується не ядерна зброя, а сучасна високотехнологічна зброя з вибірковим ураженням, і це більш можливий та прийнятний варіант для Заходу, бо зменшує ризик повномасштабної світової ядерної війни. До такого другого варіанту зараз схиляються експерти", - прокоментував дипломат.

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