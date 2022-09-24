Про це в ефірі Еспресо заявив заступник голови Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

"У нас є достатньо достовірний інсайд, що відбувається економічна мобілізація Білорусі. Вона передбачає переведення підприємств в режим воєнного часу як державної, так і приватної форми власності. Підготовка до мобілізації економіки проводилась декілька місяців і раніше нам надсилали інсайди", - зазначив він.

За даними Латушка, КДБ під керівництвом секретаріату Радбезу провів аналіз та перевірку всіх підприємств.

"Складений відповідний список тих підприємств, які можуть бути задіяні в випадку оголошення воєнного стану чи подальшої підтримки режиму Лукашенка війни в Україні. За наявними даними, російський генерал, секретар Радбезу Вольфович фактично стає начальником штабу всієї країни і має право керувати, як регіональною владою, так і конкретними підприємствами", - підсумував політик.